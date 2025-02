Les quatre infos à retenir : Philéas, 49.3, plan anti-bandes, et Faida

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce lundi soir 3 février 2025 : - Assises : Cédric Philéas condamné à la perpétuité pour tentatives de meurtre sur ses enfants et viol sur son ex-compagne - François Bayrou déclenche deux 49.3 pour le budget 2025 et le budget de la Sécurité sociale - Plan anti-bandes : le préfet obtient le renfort d’une centaine de gendarmes pour lutter contre les violences - La tempête Faida s'en va et laisse la pluie derrière elle

Assises : Cédric Philéas condamné à la perpétuité pour tentatives de meurtre sur ses enfants et viol sur son ex-compagne

Ce lundi 3 février 2025, Cédric Philéas, 39 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'Assises pour tentative de meurtre sur ses deux enfants et pour le viol de son ex compagne le 27 novembre 2021 à Saint-Louis. La peine a été assortie d'une période de sureté de 22 ans. L'audience a eu lieu sans la présence de l'accusé toujours introuvable depuis les faits

François Bayrou déclenche deux 49.3 pour le budget 2025 et le budget de la Sécurité sociale

Le Premier ministre François Bayrou a fait usage pour la première fois lundi de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget, engageant la responsabilité de son gouvernement. Il l'en enclenché une seconde fois pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale

Plan anti-bandes : le préfet obtient le renfort d’une centaine de gendarmes pour lutter contre les violences

Dans le contexte de montée des violences sur la voie publique dans certains quartiers de La Réunion et dans le cadre du plan anti-bandes, une unité de forces mobiles de la gendarmerie - composée de près de 120 militaires - arrivera en renfort lors de cette semaine du 3 février 2025. Une réponse à la demande adressée au ministre de l’Intérieur par le préfet de La Réunion, Patrice Latron.

La tempête Faida s'en va et laisse la pluie derrière elle

Ce lundi 3 février 2025, la tempête tropicale baptisée Faida s'éloigne de La Réunion. Le système laisse toutefois dans son sillage des pluies importantes. Les secteurs nord, est et sud-est ont été en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'à 11h. Le météore "devrait s'intensifier ce lundi avant d'atterrir sur Madagascar mardi en matinée, probablement au niveau de la province de Toamasina, entre la péninsule de Masoala et la ville de Vatomandry", prévient Météo France.