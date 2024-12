Les quatre infos à retenir : Saint-Denis FC, record, accident mortel et baleine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 24 novembre 2024 : - Coupe de France : le Saint-Denis FC se qualifie aux tirs aux buts pour les 32èmes de finale ! - Cap Lahoussaye : 607 plongeurs battent le record du monde de la plus grande chaîne humaine sous-marine - Saint-Paul : Vincent Herode perd la vie dans un accident de moto - Jean-François Nativel ne semble pas contre une régulation des baleines dans les eaux de La Réunion

Coupe de France : le Saint-Denis FC se qualifie aux tirs aux buts pour les 32èmes de finale !

Le Saint-Denis FC s'impose 5 tirs aux buts à 4 contre l'USSA Vertou à l'issue d'une séance de penalties haletante. Direction les 32èmes de finale ! Le stade Jean Ivoula (Saint Denis) est en liesse. Les Dyonisiens ont éliminé une équipe de Nationale 3 et méritent amplement d'accéder au prochain tour. Le tirage au sort est prévu demain au parc des princes avec l'entrée en lice des équipes de ligue 1. Les 32èmes de finale auront lieu les 20 et 21 décembre 2024.

Cap Lahoussaye : 607 plongeurs battent le record du monde de la plus grande chaîne humaine sous-marine

Ce dimanche 1er décembre 2024 à partir de 9h, 607 plongeurs ont tenté et réussi à battre le record du monde de la plus longue chaîne humaine sous-marine. Le défi avait lieu dans la baie du Cap Lahoussaye (Saint-Paul). L'objectif du challenge est atteint : battre l'Indonésie et récupérer un titre déjà obtenu en 2013.

Saint-Paul : Vincent Herode perd la vie dans un accident de moto

Un accident mortel s'est produit ce samedi 30 novembre 2024, à Saint-Paul, au niveau de Cambaie. Vincent Hérode, un motard bien connu dans le milieu des sports mécaniques à La Réunion aurait perdu le contrôle de son véhicule en tentant d'éviter un obstacle. Malgré l'intervention des secours, il a succombé à ses blessures.

Jean-François Nativel ne semble pas contre une régulation des baleines dans les eaux de La Réunion

En septembre 2023, le conseiller départemental Jean-François Nativel avait créé la polémique en postant une vidéo d’un requin à l’agonie après avoir été pêché par ses soins. Ce vendredi 29 novembre 2024, le vice-président de la Commission de développement des territoires et de la transition écologique et solidaire au Département, crée un tollé après la publication d'un commentaire sur ses réseaux sociaux où il semble approuver la régulation des baleines dans les eaux de La Réunion.