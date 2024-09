Les quatre infos à retenir : Jeux Paralympiques, Cazeneuve, Jean-Hugues Ratenon et décès

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 1er septembre 2024 : - Doublé français en cyclisme sur piste avec Marie Patouillet et Heidi Gaugain, Tanguy de la Forest en or au tir - Cazeneuve reçu lundi par Macron pour discuter d'une nomination à Matignon - Porté disparu au Volcan, le corps sans vie de Guénolé a été retrouvé - Jean-Hugues Ratenon réfute les accusations de conduite en état d'ivresse et parle de "cabale" montée contre lui

Doublé français en cyclisme sur piste avec Marie Patouillet et Heidi Gaugain, Tanguy de la Forest en or au tir

Marie Patouillet est devenue la première Française en or en para-cyclisme sur piste, en devançant Heidi Gaugain dans une finale 100% tricolore de poursuite. Marie Patouillet avait déjà remporté l'argent sur le contre-la-montre jeudi. Tanguy de la Forest, déjà médaillé d'argent lors de ces Jeux, a décroché de son côté son premier titre paralympique. La France comptabilise désormais 22 médailles, dont 5 en or

Cazeneuve reçu lundi par Macron pour discuter d'une nomination à Matignon

L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve sera reçu lundi matin par Emmanuel Macron pour discuter des conditions d'une nomination à Matignon, près de deux mois après des élections législatives qui ont conduit à une Assemblée nationale sans majorité. Les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkazy sont aussi conviés

Porté disparu au Volcan, le corps sans vie de Guénolé a été retrouvé

Ce dimanche 1er septembre 2024, le corps sans vie du randonneur Guénolé Le Bleis a été retrouvé sans vie dans le secteur du Tremblet. Le traileur âgé de 35 ans était parti seul en randonnée, entre la pointe du Tremblet et le Gîte du volcan. Des recherches étaient en cours ce samedi 31 août dans la région du Volcan pour retrouver Guénolé, en vain. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins.

Jean-Hugues Ratenon réfute les accusations de conduite en état d'ivresse et parle de "cabale" montée contre lui

Convoqué en janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour "conduite en état d'ivresse manifeste" et "refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie", le député Jean-Hugues Ratenon a organisé ce dimanche 1er septembre 2024 une conférence de presse pour se défendre. Il dénonce une "instrumentalisation médiatique pour une tentative de mise à mort politique".