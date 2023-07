Les quatre infos à retenir : violences urbaines, préfet, Make Distribution et harcèlement scolaire

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 1er juillet 2023 : - Violences à La Réunion : cinq membres des forces de l'ordre blessés et 28 interpellations - Violences à La Réunion : le préfet condamne "les faits de violences urbaines" et "renouvelle son appel à l’apaisement" - L’Autorité de la concurrence autorise le rachat de la société Make Distribution par le groupe IBL - Saint-Denis : ils et elles marchent contre le harcèlement scolaire

Violences à La Réunion : cinq membres des forces de l'ordre blessés et 28 interpellations

Des affrontements ont opposé des jeunes manifestants aux forces de l'ordre au Port jusque tard dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023. Des jets de galets et des feux de poubelles se sont produits à Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Denis, et Saint-Benoît notamment. Ces tensions font suite à la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. Cinq membres des forces de l'ordre ont été blessés et 28 personnes interpellées.

Violences à La Réunion : le préfet condamne "les faits de violences urbaines" et "renouvelle son appel à l’apaisement"

Au cours de la nuit dernière et dans la continuité de la nuit précédente, de multiples faits de violences urbaines ont été commis sur l’île. Les forces de sécurité, les pompiers, et leurs véhicules ont encore été pris pour cibles avec de nombreux jets de projectiles et de cocktails molotov.

L’Autorité de la concurrence autorise le rachat de la société Make Distribution par le groupe IBL

Ce vendredi 30 juin 2023, l'Autorité de la concurrence a annoncé sur son site, avoir autorisé - sans conditions - le rachat de la société Make Distribution par le groupe mauricien IBL. Une décision qui fait suite à la notification du groupe IBL le 25 avril dernier, exprimant sa volonté de prendre le contrôle exclusif de Make Distribution (qui gère quatre hypermarchés situés à Sainte-Marie, Saint-Denis, Saint-André et Saint-Paul sous l'enseigne "Run Market Partenaires Intermarché).

Saint-Denis : ils et elles marchent contre le harcèlement scolaire

Lucas, Lindsay, Marion… Voici quelques-uns des noms de ces jeunes adolescents qui se sont ôtés la vie, détruits par le harcèlement scolaire. Derrière ces trois prénoms, les victimes sont bien plus nombreuses. Et même si à La Réunion les derniers chiffres évoquent un enfant sur huit en est victime… combien n'osent pas en parler. Face à ce fléau, une marche est organisée ce samedi 1er juillet à Saint-Denis.