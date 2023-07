Violences à La Réunion : le préfet condamne "les faits" et "renouvelle son appel à l’apaisement"

Au cours de la nuit dernière et dans la continuité de la nuit précédente, de multiples faits de violences urbaines ont été commis sur l’île. Les forces de sécurité, les pompiers, et leurs véhicules ont encore été pris pour cibles avec de nombreux jets de projectiles et de cocktails molotov (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cinq personnels de police et de gendarmerie ont été blessés.

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, condamne fermement ces événements et renouvelle son appel à l’apaisement.

En zone police, les communes de Saint-Denis et du Port ont été particulièrement concernées comme la nuit précédente. En zone gendarmerie, la nuit a été plus agitée que la précédente à Saint-Benoît, Sainte-Marie, Saint-Paul, La Possession, Le Port et Saint-Louis.

On décompte au total 81 incendies et 52 interventions des pompiers pour de nombreux incendies de poubelles et d’encombrants, des feux de broussaille et barricades enflammées.

Les forces de sécurité prises pour cible comptent 4 policiers et un commandant de la gendarmerie blessés légers. Le préfet de La Réunion leur adresse tous ses vœux de prompt rétablissement et salue leur engagement et leur professionnalisme.

Un dispositif opérationnel, fort de 240 policiers et gendarmes, avait été déployé sur le terrain pour dissuader les auteurs d’agir, intervenir rapidement sur tout fait commis et appuyer les interventions des sapeurs-pompiers mobilisés.

Au total, 28 personnes ont été interpellées.

Pour les nuits à venir, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers resteront mobilisés pour assurer la sécurité et le bon ordre public.

Le préfet rend hommage et remercie ces femmes et ces hommes, qui veillent en permanence à la sécurité de nos concitoyens, parfois au péril de leur vie.

