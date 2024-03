Piégé par une médium, livres à l'arsenic et raz-de-marée d'ordures

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2024, le voici : il y a d'abord le maire d’Agde (Hérault), Gilles d’Ettore, mis en examen jeudi,et placé en détention provisoire après avoir été piégé puis corrompu par une médium. Il y a aussi ces 15.000 livre mis en quarantaine en Allemagne car soupçonnés de contenir... de l'arsenic. Il y ensuite l'île de Baliqui qui fait face à une marée de déchets plastiques (Photo rb/www.imazpress.com)

Piégé par une médium, le maire d'Agde mis en examen et incarcéré pour corruption

Le maire Les Républicains d’Agde (Hérault), Gilles d’Ettore, a été mis en examen jeudi, notamment pour "prises illégales d’intérêts et corruption", et placé en détention provisoire après avoir été piégé puis corrompu par une médium, a annoncé le procureur de Béziers.

Cette femme de 44 ans, auto-entrepreneuse à Agde, qui se présente comme voyante, médium et "guérisseuse", a également été placée en détention provisoire à l’issue de ses 48 heures de garde à vue. Son mari, actuel directeur des services techniques de la mairie d’Agde, a lui été placé sous contrôle judiciaire, a précisé Raphaël Balland dans un communiqué.

Cette médium est en effet soupçonnée d’avoir utilisé un « stratagème consistant à modifier sa voix auprès de nombreux interlocuteurs, y compris les membres de sa famille et ses proches amis », dont faisait partie le maire d’Agde, 55 ans, depuis leur rencontre en mai 2020.

Elle l’aurait en quelque sorte envouté "en utilisant au téléphone cette voix d’apparence masculine, posée et rauque", afin de lui faire croire qu’il était "en conversation avec un être surnaturel provenant de l’au-delà", a détaillé le parquet. "Cette voix" incitait principalement ses interlocuteurs à se soucier du bien-être de cette femme, y compris matériellement », précise le communiqué.

Par ce stratagème, elle a reconnu lors de sa garde à vue avoir bénéficié de nombreuses prestations de natures différentes, principalement de la part de Gilles d’Ettore, maire LR d’Agde depuis 2001, président de l’agglomération Hérault Méditerranée et ancien député (UMP) de 2007 à 2012.

Elle aurait notamment obtenu le recrutement au sein de la commune ou de l’agglomération de cinq personnes membres de sa famille ou de son proche entourage amical, dont son propre mari en qualité de directeur technique de la mairie.

Ces faits lui valent d’être poursuivie pour "escroqueries, recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de corruption et travail dissimulé".

Le maire quant à lui est poursuivi pour "détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique, prises illégales d’intérêts et corruption".

• Allemagne : des livres soupçonnés de contenir de l'arsenic retirés des bibliothèques

En Allemagne, plus de 15.000 ouvrages ont été mis en quarantaine par l’Association allemande des bibliothèques. Les livres sont soupçonnés de contenir... de l'arsenic. Des analyses sont en cours. L'arsenic est reconnu comme cancérigène

Près de 15 000 livres doivent être analysés, a expliqué le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, cité par géo.fr.

"L'Université de la ville de Düsseldorf a été contrainte de fermer sa bibliothèque aux étudiants jusqu'au 22 mars. D’autres bibliothéques allemandes ont dû mettre certains de leurs ouvrages en quarantaine" note lefigaro.fr

"La couleur verte, affichée sur la couverture ou sur la tranche des pages, est le signe visible qui a permis aux autorités d'identifier les livres concernés" indique géo.fr.

Le pigment "vert de Paris" ou "vert de Schweinfurt", était utilisé au XIXe siècle pour produire la couleur émeraude. À l’époque, la substance était créée à base d’acétate de cuivre et de trioxyde d’arsenic.

"Une exposition prolongée ou une manipulation répétée de ces livres (si on humidifie ses doigts avec la langue pour tourner les pages notamment) peut causer des étourdissements, des crampes d'estomac ou des diarrhées" note lefigaro.fr

Et si cela va de soi, cela va mieux en le disant : tous les livres de couleur verte ne sont pas obligatoirement toxiques...

• A Bali, les touristes horrifiés par un raz-de-marée d'ordures

Bali, ses plages de sable blanc .. et d'ordures ? Adorée des touristes, l'île paradisiaque indonésienne fait face à une marée de déchets plastiques, un problème annuel provoqué par la mousson et qui choque les touristes.

L'Indonésie a en effet un colossal problème de pollution de la mer et est l'un des pays qui rejette le plus de déchets plastiques et autres débris marins.



La semaine dernière, la plage de Kedonganan, dans la zone touristique de Kuta, s'est retrouvée couverte de bouteilles, verres et emballages, en grande partie poussées depuis les villes indonésiennes par les vents de moussons et les pluies.



"Je demande à tous les Indonésiens de ne pas jeter leurs ordures sur les terrains vagues, les falaises et les rivières, car elles finiront dans la mer et atteindront nos belles plages", a déclaré à l'AFP Anak Agung Dalem, un responsable de l'agence locale de l'environnement.



Près de 300 agents et six excavatrices ont été mobilisés pour nettoyer la plage avec l'aide d'une ONG locale, dit-il.

Une vision sinistre qui a écoeuré certains touristes, dont dépend une grande partie de l'économie de Bali.



"Je suis venu ici parce que j'ai entendu que c'était un très bel endroit à visiter, mais ce que je vois, c'est tout ce plastique. C'est un vrai désastre pour moi", déplore le touriste français Denis Le Merre, venu d'Australie.



"Je pense que je ne reviendrai jamais", soupire-t-il.



Non loin des excavatrices, quelques locaux ramassaient des ordures qu'ils espéraient revendre pour quelques dollars.

www.imazpress.com et AFP