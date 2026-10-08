Avec DÉDÉ, "in’ moune virtuel", le Mafate Café invite l’intelligence artificielle à votre brunch créole

Le Mafate Café expérimente à La Réunion une nouvelle forme d’accueil et de conciergerie touristique, à la croisée de l’intelligence artificielle, du commerce et de l’hospitalité créole et lance DÉDÉ, "in’ moune virtuel".

"L’intelligence artificielle est en train de bouleverser le tourisme", assure le fondateur de Mafate Café, Jean-Charles Bertrand. De la recherche d’une destination à la réservation d’un hébergement, en passant par le choix d’un restaurant ou la préparation d’un séjour, les voyageurs se tournent de plus en plus vers les assistants conversationnels pour obtenir des conseils personnalisés.

Une évolution qui bouleverse aussi la manière dont les entreprises gagnent en visibilité. "Après le référencement traditionnel (SEO), le GEO (Generative Engine Optimization) devient un nouvel enjeu : être présent et correctement représenté dans les réponses produites par les intelligences artificielles", explique Jean-Charles Bertrand.

C’est dans ce contexte que Mafate Café lance DÉDÉ, "in’ moune virtuel", conçu comme un concierge et guide réunionnais capable d’échanger avec les clients, de répondre à leurs questions et de les accompagner dans l’organisation de leur séjour.

- In moune ki koz ek ou -

Bien plus qu’un simple chatbot, DÉDÉ propose un accueil téléphonique, des informations pratiques, la prise de réservations d'hébergement et en restauration, ainsi qu'un accompagnement touristique.

"L’originalité de cette démarche réside dans son ancrage réunionnais", insiste le fondateur de Mafate Café. Reconnu pour son concept de coffee-shop 100 % réunionnais, à Saint-Denis et Saint-Gilles, Mafate Café entend faire dialoguer tradition et innovation.

Élu Traveller's Choice 2026 de Tripadvisor, Commerçant de l’année 2025 par le magazine Mémento, distingué par LuxLife en 2023 et par le Grand Prix Entreprise & Territoire en 2022, le groupe poursuit ainsi sa volonté de valoriser les savoir-faire réunionnais tout en expérimentant de nouveaux modèles économiques.

- L’IA ne doit pas remplacer l’humain -

Pour Jean-Charles Bertrand, fondateur de Mafate Café, l’enjeu dépasse la simple automatisation : "Demain, un touriste ne cherchera peut-être plus un restaurant sur dix sites internet. Il demandera simplement à son intelligence artificielle où découvrir un véritable brunch créole à La Réunion. Nous devons anticiper cette révolution, sans laisser disparaître notre identité, notre culture et notre manière d’accueillir. Avec DÉDÉ, nous voulons montrer qu’une entreprise réunionnaise peut aussi inventer ses propres usages de l’intelligence artificielle".

Encore en phase d'expérimentation, DÉDÉ pourrait progressivement devenir un véritable "compagnon de séjour", en accompagnant les visiteurs dans leurs recherches de restaurants, d'hébergements, de services et d'activités à La Réunion. Le dispositif entend toutefois préserver le contact humain, tout en explorant les possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans le secteur touristique.

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