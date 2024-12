Mafate : Insaniyat et le CCAS de Saint-Paul distribuent des colis alimentaires et des jouets

Pour clore l’année, Solidarité Insaniyat renforce ses actions de terrain auprès des Réunionnais dans le besoin. Objectif : apporter un peu de réconfort et mettre du baume au cœur de ces personnes en cette période de fête. Une centaine de colis alimentaires et des jouets aux habitants de Mafate. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Solidarité Insaniyat)

En partenariat avec Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens (VEMD) et le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Paul, le fonds de dotation a ainsi distribué une centaine de colis alimentaires et des jouets, qui ont été collectés grâce aux dons des magasins S’Center Réunion, aux habitants de Mafate, à Marla, Roche Plate et à l'îlet des Orangers, le mardi 10 décembre. De plus, des jouets seront distribués aux enfants du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), apportant un peu de magie et de sourires dans un quotidien souvent difficile.

Conscient des diverses crises économiques affectant le pouvoir d’achat des Réunionnais, Solidarité Insaniyat poursuit sa collaboration avec l’Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale de La Réunion (UDCCAS) ; partenariat officialisé par la signature d’une convention en mars 2024.

Le fonds de dotation a, ainsi, distribué 100 colis alimentaires et une quarantaine de jouets aux habitants de Marla, de Roche Plate et de l’îlet des Orangers recensés par le CCAS de Saint-Paul.

"Nous souhaitons offrir un peu de réconfort et de chaleur humaine aux habitants de Mafate en cette fin d'année. Cette opération consiste à leur donner un coup de pouce qui leur permettra de préparer sereinement les fêtes avec leurs proches. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de notre collaboration avec l'UDCCAS, dont la mission est d’identifier et d’accompagner au mieux les personnes en difficultés", explique Youssuf Alibhaye, le secrétaire permanent de Solidarité Insaniyat.

Au total, 100 colis alimentaires contenant des produits de première nécessité, notamment des denrées non périssables telles que l’huile, le riz, les pâtes, la farine, les conserves, le thé, le café, le sucre, la confiture, le laitage et les légumineuses, ont été distribués. Ce mouvement de solidarité a été chaleureusement accueilli par les principaux concernés qui ont remercié les donateurs pour ce moment de partage et de joie.

"Depuis sa création il y a 10 ans cette année, le Fonds de dotation s’est engagé à mettre en place diverses initiatives dans l'île, visant à améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin, et ce, sans distinction aucune. Je remercie tous les bénévoles et nos fidèles partenaires pour le succès de nos actions sociales communes que nous voulons continuer à étendre à davantage de familles vulnérables", renchérit Abdoullah Ravate, président du Fonds de dotation Solidarité Insaniyat.

"Le CCAS de Saint-Paul est un partenaire de longue date d'Insaniyat. Ensemble, nous avons déjà mené plusieurs initiatives solidaires visant un objectif commun : améliorer le bien-être des familles défavorisées. Nos équipes interviennent régulièrement à Mafate, plus précisément tous les trois mois, pour répondre aux besoins sociaux des familles du territoire. En cette fin d'année, il nous semblait essentiel de conjuguer l’action du CCAS avec celle d’Insaniyat, non seulement pour soutenir les familles, mais aussi pour contribuer à leur apporter un peu de joie à l'occasion des fêtes. Nous sommes fiers de ce partenariat avec Insaniyat et nous continuerons à réfléchir ensemble pour rendre nos actions toujours plus efficaces", souligne Malika Moullan, directrice de l’action sociale du CCAS saint-paulois.



La dynamique est lancée. D’ailleurs, d’autres actions, notamment une distribution de jouets est prévue d’ici la fin de ce mois au service de pédiatrie du CHOR. Dans ce sens, un partenariat est déjà scellé entre Insaniyat et le Fonds de dotation "Lesprilokèr", qui a été créé en soutien des projets du CHOR et de l’Établissement public de santé mentale de La Réunion (l’EPSMR) de Saint-Paul.