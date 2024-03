Mafate : les habitants enclavés, l'accès au cirque très limité

Au cœur du Parc national de La Réunion, le cirque de Mafate situé sur la commune de La Possession est accessible exclusivement à pied ou par hélicoptère. Mais voilà, depuis le passage du cyclone Belal sur le département, les sentiers de randonnée ont fortement souffert. Arbres cassés, éboulis…, seuls deux sentiers pour accéder au cirque ont pu rouvrir. Une situation qui isole toujours plus les habitants et qui empêche les touristes de venir… sauf à venir par les airs, mais cela a forcément un coût. Un prix que les Mafatais ne peuvent pas débourser à chaque besoin de sortir du cirque.

"On a beaucoup moins de passages que d'habitude", déplore Jonathan Libelle, gîteur à La Nouvelle. D'autant qu'actuellement, La Réunion est en pleine période de vacances scolaires.

Certes, La Nouvelle a deux sentiers accessibles, celui du Col du Taïbit et du Col des Bœufs, "mais reste que 80% des sentiers sont fermés et c'est forcément une contrainte", dit-il.

Une contrainte pour l'activité économique. "On a plus de 60% d'annulations et pas de touristes", lance Jonathan Libelle.

Les sentiers de Mafate fermés aussi longtemps, du jamais vu pour les habitants. "Habituellement l'ouverture des sentiers est rapide mais là ça traîne pas mal", réplique-t-il.

"C'est la première fois qu'on entend cela", déplore Chantal Bègue. "Il faut comprendre les habitants. Mafate tourne autour du tourisme et quand on a plus d'accès forcément c'est compliqué", se désole-t-elle.

"Il ne faut pas nous oublier", alerte Jonathan Libelle.

- Des travaux compliqués par la pluie -

847 km de sentiers sont présents dans Mafate, dont 546 km sont ouverts. Environ 35% des sentiers sont donc fermés actuellement. "Les sentiers encore fermés sont ceux ayant subi les plus importants glissements de terrain et éboulements et où nous avons constaté un risque accru de nouveaux mouvements gravitaires" détaille l'ONF.

"Il est très complexe d’effectuer des travaux sur des zones instables pendant la saison des pluies, car les précipitations abondantes réactivent les zones fragilisées, et il y a de bonnes chances que nos travaux soient détruits et à refaire. Le bon sens veut que l’on attende la fin de la saison des pluies pour analyser et programmer les travaux sur les secteurs les plus instables. C’est le cas pour les sentiers Dos d’Âne - Deux Bras et Roche Plate – Roche Ancrée par exemple" explique l'office.

L’ouverture des accès à Mafate est "une priorité absolue" pour l'ONF. "L’ensemble des 9 accès à Mafate étaient impraticables suite au passage de Bélal, et nous avons pu rouvrir en quelques semaines les sentiers de Ti Col – La Brèche, de la Canalisation des Orangers, du Col des Bœufs (où il a également fallu sécuriser la route forestière du Haut Mafate suite à plusieurs éboulements) du Taïbit et enfin du Col de Fourche" détaille l'ONF.

"Le passage de Candice nous a contraint à refermer certains de ces sentiers, et nous avons à nouveau réalisé des travaux dans les meilleurs délais et pu rouvrir la Canalisation des Orangers ainsi que Ti Col – La Brèche."

Sur les 9 accès à Mafate, il reste aujourd’hui 4 accès fermés, dont celui de la Rivière des Galets qui est toujours fermé pendant la saison des pluies. "Restent donc Scout, Augustave et Dos d’Âne – Deux Bras" précise l'ONF.

"L’urgence absolue est la réouverture d’un accès vers Salazie pour les habitants d’Aurère et d’Ilet à Malheur notamment, pour qui la sortie du cirque via la Canalisation des Orangers représente une longue marche. Afin de pouvoir rouvrir un accès vers Bord Martin, il a fallu choisir le sentier qui pourrait être rouvert le plus rapidement entre Scout et Augustave" explique-t-il.

Pour Augustave, "un glissement de terrain a partiellement détruit l’escalier en encorbellement du sentier Augustave : les travaux à réaliser sur ce passage sont énormes et impossibles à réaliser rapidement".

"Nous nous sommes donc concentrés sur Scout, où nous avons réalisé une étude géotechnique, suite à quoi nous avons pu déterminer le type de travaux de sécurisation réalisables sur ce passage extrêmement complexe et friable, qui représente actuellement un risque très important de chute mortel. Les travaux sur le sentier Scout commencent cette semaine, et, si la météo est clémente, ce qui est tout sauf assuré en pleine saison des pluies, pourrons être terminés, au mieux, dans deux semaines" annonce l'ONF.

- L'hélicoptère comme seul transport... mais forcément très cher -

La fermeture de ces sentiers est également une contrainte pour les habitants du cirque car le seul moyen pour aller en ville, c'est l'hélicoptère.

"Quand on sort du cirque il faut prendre l'hélicoptère mais pour payer c'est compliqué. Il existe un forfait mais sans touristes pour travailler, pas de rentrée d'argent", alerte Jonathan Libelle. Un forfait à 29 euros la minute, en fonction du point de départ ou d'atterrissage.

Si pour les états d'urgence, les Mafatais peuvent compter sur les hélicoptères du Samu et du PGHM, pour sortir du cirque c'est une autre histoire.

"Pour l'école ou là pendant les vacances, si vous voulez que votre enfant puisse aller dans les bas, on paye en majorité de notre poche", indique le gîteur de Mafate.

"Ça coûte cher et tout le monde n'a pas les moyens de se payer l'hélico pour faire descendre le gamin", lance Chantal Bègue, habitante de Mafate.

Ce qu'aimerait la Mafataise, "c'est trouver un système d'aide financière pour éviter ce problème chaque années".

- Des navettes et un bon mis en place par la mairie -

À La Possession, dont le cirque de Mafate dépend, "on a procédé à une distribution de packs d'eau avant et après Belal", explique Christopher Camachetty, élu du cirque.

Pour les habitants enclavés, "nous avons également mis en place au niveau du Col des Bœufs et de Dos d'Âne des navettes pour récupérer les familles à la porte des sentiers".

De plus, pour les enfants scolarisés, "sont prévus des bons de 50 à 100 euros en fonction du critère social pour le déplacement des élèves". Une aide de la municipalité pour financer une partie du vol qui coûte entre 250 et 350 euros.

"À Mafate, une médiatrice sur place fait remonter en permanence les difficultés que rencontrent les habitants", ajoute Christopher Camachetty.

Lire aussi - Saint-Paul : distribution de plus de 1.000 bouteilles d'eau à Mafate

- De nombreux sentiers restent fermés à Mafate -

Depuis le passage de Belal sur La Réunion, de nombreux sentiers sont toujours fermés.

À Mafate, sont toujours fermés par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2024 :

- La Porte - Aurère de Source Cabris à La Porte

- Sentier Scout

- Sentier Augustave

- Cayenne - Roche Ancrée

- Roche Ancrée - Grand Place de la Roche Ancrée au point de vue en haut du Rempart

- Sentier des Rampes

- Sentier du Cimetière de Cayenne

- Sentier de la Rivière des Galets

- Sentier Lataniers - Ilet à Cordes

- Dos d'Âne - Deux Bras

- La nouvelle - Roche Plate

- Chemin Charette

- Plateau Chêne

- Sentier Roche Plate - Ilet à Cordes (Dacerle)

- Sentier Ilet à Cordes - Roche Ancrée

Le sentier de La Brèche - Roche Plate est lui aussi interdit au public ce mercredi 6 mars 2024 en raison de travaux. "Seuls les personnels habilités à intervenir pour ces travaux ont la possiblité d'emprunter ce snetier pour les besoins professionnels", note la préfecture dans son arrêté.

Lire aussi - Mafate : le sentier La Brèche - Roche Plate fermé ce mercredi pour travaux

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com