Naufragés dans le canal du Mozambique, six hommes conduits à La Réunion par avion

Ce lundi 17 mars 2025, six marins naufragés ont été récupérés sur les côtes de l'île d'Europa (Terres australes et antarctiques françaises) et ont été évacués vers La Réunion. Arrivés par avion, ils ont été pris en charge par les autorités, indiquent les forces de l'ordre à Imaz Press. Le bateau des six hommes a fait naufrage "à environ 30 miles nautiques (55 km - ndlr) de l’île d'Europa informe la préfecture dans un communiqué publié ce mardi matin. Ils se sont présentés comme des pêcheurs ayant fait naufrage à proximité de cette ile (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L'embarcation de secours utilisée par les six hommes se trouvait dans les eaux françaises lorsqu'elle a été repérée par la Marine nationale. "C'est ainsi qu'ils ont été évacués vers La Réunion après leur sauvetage" soulignent les forces de l'ordre.

Démunis de papiers d'identité, certains naufragés ont indiqué être de nationalité iranienne et d'autres de nationalité pakistanaise.

A leur arrivée dans l'île, ils ont été conduits vers un hôtel de Saint-Denis. Souffrant de déshydratation l'un d'eux a été hospitalisé.

Une demande d'asile en France a été formulée par l'un d'eux

