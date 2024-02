Ministère des Outre-mer : au revoir Vigier… bonjour Marie Guévenoux

Marie Guévenoux, 47 ans, est depuis ce jeudi 8 février 2024 notre nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, sous la houlette du ministère de l'Intérieur. C'est ce vendredi qu'elle fait son entrée à Oudinot, prenant la place de Philippe Vigier après seulement six mois de mandature. Pouvoir d'achat, crise sociale à Mayotte, logement… autant la prévenir, de très nombreux dossiers l'attendent.

Jusque-là questeur de l'Assemblée nationale, elle est désormais propulsée à la tête du ministère des Outre-mer.

Inconnue du grand public, la députée de l’Essonne issue des rangs de la droite - Marie Guévenoux - a fait ses armes auprès de l’ancien ministre Alain Madelin, dont elle a été l’assistante parlementaire, avant de rejoindre Alain Juppé. Elle soutient le maire de Bordeaux dès la création de l’UMP en 2002.

Elle soutient le candidat à la primaire présidentielle des Républicains de 2016, en étant chargée du financement de sa campagne.

Elle a rejoint le camp d’Emmanuel Macron aux débuts de "En marche" et occupe depuis le début de l’année 2023 le poste de présidente de Renaissance dans l’Essonne.

????Discours du Ministre de l’Intérieur et des #OutreMer @GDarmanin lors de la passation de pouvoir entre Philippe Vigier et Marie Guévenoux. #remaniement pic.twitter.com/nuMbf7aIkV — Outremers360 (@outremers360) February 9, 2024

- Des dossiers très importants l'attendent -

Propulsée au portefeuille des Outre-Mer, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, Marie Guévenoux hérite de dossiers brûlants.

Pouvoir d’achat, accès au logement et à l’eau, décentralisation... La nouvelle ministre devra suivre la feuille de route dessinée par Gabriel Attal dans ces territoires où «réarmer nos services publics est peut-être encore plus crucial, plus vital qu’ailleurs», comme l’affirmait le premier ministre lors de son discours de politique générale.

Ce que les Réunionnais – et les ultra-marins en général – c'est qu'elle s'attaque vraiment aux dossiers des outre-mer. D'autant qu'elle passe après Jean-François Carenco et Philippe Vigier, à qui l'on reprochait la méconnaissance des Outre-mer.

- Philippe Vigier écarté -

L’aventure n’aura duré que quelques petits mois. Philippe Vigier n’a pas été reconduit ce jeudi dans le gouvernement de Gabriel Attal, lors de la seconde salve de nominations.

"Je suis très heureux d'avoir accompli pendant six mois de magnifiques missions dans les Outre-mer, qui m'ont été confiées par le président de la République Emmanuel Macron et par l'ancienne première ministre Elisabeth Borne", a réagi ce jeudi soir, Philippe Vigier auprès de L'Écho Républicain.

"Évidemment déçu de ne pas pouvoir continuer", l'ancien ministre mesure toutefois "la chance" qu'il a eue de parcourir "l'intégralité des territoires à l'exception de Wallis-et-Futuna".

"Je suis allé cinq fois à Mayotte, trois fois à La Réunion... On a fait un travail formidable et je reviendrai dans quelques jours sur tout ce que l'on a pu faire avancer dans les territoires ultramarins", souligne Philippe Vigier, qui remercie "tous les Ultramarins qui (l)'ont accueilli dans leur immense majorité avec beaucoup de générosité. Il y a toujours quelques réfractaires, mais c'est normal !"

Lui qui – selon un article titré "Philippe Vigier, ancien ministre devenu squatteur aux frais de la République" et publié le mardi soir 30 janvier, Médipart "(...) continue de bénéficier d’un logement de fonction et d’une voiture avec chauffeur".

Philippe Vigier avait succédé à Jean-François Carenco souvent au centre des critiques en raison de ses déclarations controversées.

Dans un Tweet, Gérald Darmanin ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a rendu hommage au travail de Philippe Vigier.

Merci à mon ami @VigierPhilippe pour son action résolue au service des Outre-mer. Il rendra encore de nombreux services à notre pays.@outremer_gouv — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 8, 2024

Contrairement à ses prédécesseurs Sébastien Lecornu (ministre des Outre-mer de juillet 2020 à mai 2022, devenu par la suite ministre des Armées) et Yaël Braun-Pivet (éphémère ministre des Outre-mer du 20 mai au 25 juin 2022, élue présidente de l'Assemblée nationale), le passage rue Oudinot de Philippe Vigier ne lui aura pas servi de tremplin politique vers un autre poste. Lui qui se disait "prêt à bouger" du ministère des Outre-mer a vu son souhait exaucé : il sera désormais de retour sur son siège de député à l'Assemblée nationale.

