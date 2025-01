Mules interceptées à l'aéroport : les trois suspectes placées en détention provisoire

Ce lundi 13 janvier 2025, trois personnes ont été interpellées à l'aéroport Roland-Garros avec, sur elles, 34 kilos de drogues. Présentées au parquet ce vendredi, les trois mules ont été placées en détention provisoire, en attendant leur procès le 12 mars prochain. (Photo Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion photo RB imazpress)

Pour rappel, les trois mules - des femmes - transportaient un peu plus de 30 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de MDMA et deux kilos de cocaïne. Selon nos confrères d'Antenne Réunion, elles transportaient pour 1,3 million d'euros de stupéfiants (valeur estimée à la revente

D'après nos informations, les suspectes feraient toute partie de la même famille.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le rôle de chacune.

Le 2 janvier, une mineure de 17 ans a également été interpellée à l'aéroport Roland-Garros, avec, sur elle, trois kilos de cachets d’ecstasy.

Lire aussi - Drogue : interpellée avec trois kilos d'ecstasy, une mule de 17 ans présentée au parquet

- Plusieurs arrestations de mules à l'aéroport en 2024 -

Depuis le début de l'année, 19 mules ont été interpellées à leur arrivée dans l'île, selon les dernières données.

Les dernières mules interpellées sont trois personnes arrêtées pour trafic de drogue le jeudi 8 août 2024.

Deux femmes et un homme de l'Hexagone transportaient 210 et 211 grammes de cocaïne "in corpore". Une fois placé en garde à vue : l'une des mises en cause a été condamnée à deux ans de prison dont un an avec sursis et l’autre à deux ans de prison dont six mois avec sursis.

Lors d'une conférence de presse en juillet 2024, l'ancien préfet Jérôme Filippini et Olivier Clémençon, procureur de Saint-Pierre déclaraient que 18 mules avaient été interpellées à leur arrivée dans l'île.

Déjà en 2023, les autorités avaient alerté sur ce phénomène, avec 24 interpellations dans l'année. Ce flux ne s'est pas tari, au contraire.

- Les affaires marquantes de 2024 -

Le 9 juillet, deux mules ont été interceptées en provenance d'Orly avec au total 26 kg de résine de cannabis, 400 g de cocaïne et 1120 g de MDMA.

14 personnes ont aussi été interpellées en juin dernier dans l'Hexagone et à La Réunion suite à l'interpellation de plusieurs mules en 2023.

Le 3 mai, les forces de l'ordre ont intercepté une mule avec 8 kg de résine de cannabis, 129g de cocaïne et 2.000 timbres imbibés de LSD. Le 10 avril, deux mules ont été interceptées avec 129 g et 127 g de cocaïne insérés dans le rectum.

En février dernier, deux personnes originaires du Val-de-Marne, "amis de longue date, ont été contrôlés puis interpellés à Saint-Denis lors d'un échange de stupéfiants" détaillent les forces de l'ordre.

Enfin, le 14 février, ils ont procédé à l'interception d'une mule avec 2,9 kg de cocaïne, 1,7 kg d'ecstasy et 8 kg de cannabis.

Lire aussi : Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com