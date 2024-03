Nordev : le Parti socialiste se réunit pour un congrès autour du projet local

Tables rondes et ateliers d'échanges

La fédération socialiste de La Réunion se réunit ce samedi 23 mars 2024 à la Nordev à Saint-Denis, pour un congrès autour du projet local. La journée sera dédié au travail initié au sein de leurs sections au travers de tables rondes et d'ateliers d'échanges. Ce congrès s'inscrit dans la continuité de l'atelier projet organisé en octobre dernier (Photo sly/www.imazpress.com)

"C'est un moment important dans la co-construction de notre projet et ce sera l'occasion d'aborder des thématiques locales et d'actualité et de poursuivre les débats pour l'avenir de la Réunion" indique le PS.

