ONF : fermetures temporaires de la route forestière du Maïdo et route forestière de la Roche Merveilleuse

L'Office national des forêts annonce ce mardi 30 avril 2024, les fermetures temporaires de la route forestière du Maïdo et la route forestière de la Roche Merveilleuse sur sa portion basse. Et ce, pour permettre l’organisation de manifestations sportives et assurer la sécurité (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- la route forestière du Maïdo du jeudi 2 mai 14 heures au samedi 4 mai 2024 18 heures à partir de l’Aire de la Guet et jusqu’à son terminus au niveau de l’entrée du belvédère du Maïdo.

- la route forestière de la Roche Merveilleuse sur sa portion basse, de la voirie communale à l’aire d’accueil du Plateau des Chênes, le samedi 4 mai 2024 de 8h00 à 18h00 sera également fermée.