Cinéma : le savoir-faire réunionnais au générique de "Allah n’est pas obligé"

Le long métrage d’animation "Allah n’est pas obligé", réalisé par Zaven Najjar et adapté du roman d’Ahmadou Kourouma (Prix Renaudot et Prix Goncourt des Lycéens), sort en salles ce mercredi 4 mars 2026 en France hexagonale et à La Réunion. Une partie du film a été fabriquée dans les studios de Gao Shan Pictures, à Saint-Gilles-les-Bains. Le film sera présenté en ouverture au Ciné Lacaze à Saint-Denis, avant une reprise prévue au Ciné Grand Sud. (Photo DR)

"Allah n’est pas obligé" suit le parcours de Birahima, un orphelin guinéen d’une dizaine d’années qui doit quitter son village pour rejoindre une tante installée au Libéria. Le jeune garçon se met dans les pas de Yacouba, bonimenteur de grands chemins jouant les guides de substitution. Mais sur la route, la rencontre avec des enfants soldats fait basculer le destin de Birahima. Engagé involontaire, que lui réserve le sentier de la guerre ?

À travers le regard de Birahima, le film interroge l’absurdité de la guerre et la perte d’innocence, dans une mise en scène à forte intensité visuelle.

- Une contribution réunionnaise -

Les équipes de Gao Shan Pictures ont travaillé sur la création des rigs des personnages (également appelé animation squelettique et désigne la première étape dans la création d'un personnage numérique animé, ndlr) et le layout (comprennez la composition de l'image) entre octobre 2023 et août 2024, participant à des étapes clés de la fabrication du film.

"Intervenir sur Allah n’est pas obligé s’inscrit pleinement dans l’ADN de Gao Shan Pictures", souligne Arnauld Boulard, président de Gao Shan Pictures. "Nous défendons des œuvres ambitieuses, exigeantes, qui interrogent le monde contemporain et portent des enjeux sociétaux forts. Ce film, par sa puissance narrative et son regard sur l’histoire africaine, résonne pleinement avec notre mission de contribuer à un cinéma d’animation qui fait sens, ancré dans l’Océan Indien, ouvert sur l’Afrique et à vocation internationale".

Cette collaboration avec Special Touch Studios s’inscrit dans la continuité de précédents projets communs, à l'instar de "La Forêt de Mademoiselle Tang" et "Funan", confirmant la place de La Réunion dans la filière internationale de l’animation. Soutenu par l’engagement de la Région Réunion en faveur de la création cinématographique, le film met ainsi en lumière le savoir-faire local.

Regardez la bande annonce.

- Des séances programmées à La Réunion -

Ciné Lakaze à Saint-Denis :

• Mercredi 4 mars 2026 18h15

• Jeudi 5 mars 2026 18h15

• Vendredi 6 mars 2026, 20h30

• Samedi 7 mars 2026 15h15

• Dimanche 8 mars 2026 16h15

Ciné Grand Sud (dates à confirmer).

www.imazpress.com/[email protected]