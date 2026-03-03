Saint-Denis : des collégiens sourds et malentendants initient le public à la langue des signes

Ce mardi matin 3 mars 2026, un groupe de sept collégiens sourds et malentendants ont animé un atelier d’initiation à la Langue des Signes Française (LSF) à la Ligue de l’Enseignement, à Saint-Denis. L'objectif de cette action citoyenne et inclusive, portée par les jeunes eux-mêmes, est clair : changer le regard sur la surdité (Photos : sly/www.imazpress.com)

Scolarisés en Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) au sein de l’Irsam (Institut Régional des Sourds et Aveugles de Marseille) La Ressource, ces adolescents ont choisi de s’engager bénévolement pour faire découvrir leur langue et leur culture au grand public. Un atelier organisé par l'Irsam La Ressource et la Ligue de l’Enseignement Fédération de La Réunion.

- Une découverte ludique et accessible -

"Nous accompagnons les élèves sourds et malentendants pendant le temps scolaire", explique Jean-Michel Houée, éducateur spécialisé à l'Irsam La Ressource. "Pendant les vacances, des événements sont également organisés pour leur permettre de sociabiliser. Ce mardi, ce sont les jeunes qui sont acteurs et animateurs de cet atelier". Écoutez.

Ouvert à tous, adultes comme enfants à partir de 8 ans, ce temps de rencontre se veut interactif et pédagogique. Au programme : jeux visuels sans parole, initiation aux signes du quotidien et courts dialogues en LSF. "Les ateliers ont été très bien accueillis par les participants", assure Jean-Michel Houée.

- Changer le regard sur la surdité -

Au-delà de l’apprentissage de quelques bases, les jeunes ont pu partager leur expérience et parler de l’identité et la culture sourde à La Réunion. L'occasion d'échanger autour des enjeux de l’inclusion et déconstruire certaines idées reçues.

À travers cette initiative, les adolescents ont souhaité montrer que la langue des signes est une langue à part entière, riche et expressive.

