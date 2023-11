Orange Cup 2023 : l'équipe de l'AS Capricorne soulève le trophée

Ce dimanche 19 novembre 2023, avait lieu la phase finale de la deuxième édition de l'Orange Cup de football au stade de la Saline les Bains. 16 équipes au programme, une seule en est ressortie vainqueur : l'équipe de l'AS Capricorne. L’équipe a été récompensée d'un voyage dans l’hexagone afin d’assister à un grand match de Ligue 1 et fouler la mythique pelouse du Parc des Princes. Nous relayons ci-dessous le communiqué (Photo : ligue réunionnaise de football)

Pour cette seconde édition de l’Orange Cup, organisée conjointement par la Ligue Réunionnaise de Football, Orange et FrenchBee, 161 équipes étaient inscrites dans la compétition. Pas moins de 60 d’entre elles avaient réussi à passer la phase de poule avant de se retrouver dans les finales par secteur.



A l’issue de ces rencontres, les 16 équipes encore engagées se qualifiaient pour la finale qui s'est tenue ce dimanche 19 novembre, au stade de la Saline les Bains.



Au terme de cette ultime journée, l'équipe de L'AS Capricorne 1 a soulevé le trophée !

Félicitations à elle, aux équipes ayant disputé la phase finale, et de manière générale à l'ensemble des jeunes garçons et filles engagés dans cette épreuve. Durant toute la compétition, les joueurs ont su marier leur passion pour le football avec le respect des règles et des valeurs associées à cette discipline sportive.



A 16h30, L’AS Capricorne 1 s'est vue remettre le trophée pour clôturer cette belle compétition, en présence des organisateurs et partenaires. L’équipe a été récompensée d'un voyage dans l’hexagone afin d’assister à un grand match de Ligue 1 et fouler la mythique pelouse du Parc des Princes.



A cette occasion, les enfants pourront rencontrer des professionnels du football et avoir la chance de participer à une séance de tirs aux buts sur le terrain à la mi-temps. Un souvenir inoubliable.

