Orange déploie son réseau 5G à l’Étang-Salé

André Martin, directeur général d’Orange Réunion, a inauguré ce jour le réseau 5G d’Orange sur la commune de l’Étang-Salé, en présence du maire Mathieu Hoarau et d’élus de la municipalité. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Orange)

L’ouverture du réseau 5G d’Orange au niveau de la commune de l’Étang-Salé, incluant la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Sables, signe la poursuite par Orange de son plan d’aménagement numérique du territoire.

L’arrivée de la 5G contribuera directement à soutenir le développement économique local et l’attractivité de la zone d’activités des Sables, en ouvrant la voie à de nouveaux usages à haute valeur ajoutée. Les acteurs hébergés sur la ZAE des Sables – 130 entreprises dans des domaines variés tels que l’agroalimentaire, la logistique ou les grands travaux – bénéficient dès aujourd’hui d’une connectivité améliorée afin d’accompagner et d’accélérer leur transformation digitale.

"Nous nous réjouissons de cette avancée technologique sur notre zone d’activité. L’arrivée de la 5G va apporter un nouveau confort au niveau de nos transmissions numériques et ouvre de nouveaux horizons" exprime Cécile Le Guilloux, co-gérante de KDOPAYS, implantée depuis 8 ans dans la ZAE des sables.

- La 5G, un tremplin pour la digitalisation des entreprises et l’Industrie 4.0 -

Par rapport aux anciennes générations de réseaux mobiles, la nouvelle technologie 5G permet de connecter 10 fois plus d’utilisateurs simultanément, en leur offrant des débits plus que triplés (vs 4G) et des temps de latence significativement moindres.

Avec ces hauts niveaux de performance, les acteurs du monde économique ont l’opportunité de mettre en œuvre des solutions et usages novateurs, à même de générer un bond d’efficacité dans la gestion et la mise en œuvre de leurs activités. Les entreprises pourront notamment capitaliser sur la 5G pour concevoir des services fondés sur l’IA au service de l’expérience de leurs clients, tels que des assistants virtuels ou des systèmes de traduction en temps réel.

Les nouveaux réseaux ouvrent par ailleurs des perspectives d’innovation en matière de Data Intelligence, grâce à une transmission et un traitement accélérés des données. Appliquée au secteur industriel, la 5G ouvre la voie à de nouvelles applications « Industrie 4.0 » ayant un fort impact sur les opérations – robotique, IoT, automatisation et sécurisation des opérations, contrôle à distance, systèmes de réalité virtuelle/augmentée, etc.

Au-delà des entreprises, la 5G profitera à l’ensemble de la population, à travers l’accès à une connectivité enrichie, plus rapide et plus fiable, y compris en mobilité.

Pour André Martin, Directeur général d’Orange Réunion, "la 5G est un levier majeur d’amélioration de la qualité de service et de qualité d’expérience pour les usagers, car elle élargit l’horizon des possibles en termes d’usages. Les nouveaux réseaux constituent aussi un facteur de différenciation pour le secteur économique, donnant lieu à des applications innovantes pour accroître la performance opérationnelle des entreprises et réduire leurs coûts de production."

Mathieu Hoarau, maire de l’Étang-Salé, ajoute : "ce déploiement est une opportunité formidable d’enrichir la vie numérique des habitants, et de donner une nouvelle impulsion à la transformation digitale des entreprises implantées sur notre territoire. L’arrivée de la 5G contribuera directement à accroître l’attractivité de la ZAE des Sables, ainsi que celle de la commune et de sa station balnéaire, et représente à cet égard une clé essentielle du développement économique, social et touristique local."

Engagé dans une démarche qui se veut exemplaire, la nouvelle technologie 5G, moins énergivore que la précédente, s’installe sur les antennes existantes tout en étant capable de transporter davantage de données qu’auparavant. De plus, l’antenne 5G est directive, c’est-à-dire qu’elle n’émet pas en permanence, mais seulement quand cela est nécessaire et uniquement en direction du mobile qui en fait la demande. Cela représente un gain d’énergie important.

Le déploiement du réseau 5G engagé par les équipes d’Orange se poursuit de manière progressive sur l’ensemble du département.