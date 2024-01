Papang : le téléphérique fermé du 5 au 14 janvier

Le téléphérique Papang de Saint-Denis sera fermé de ce vendredi 5 au dimanche 14 janvier 2024 inclus pour la maintenance annuelle réglementaire. Une navette de bus du réseau Citalis desservira les 5 stations entre Bois de Nèfles et le Chaudron. Cette opération a lieu une fois par an. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

Prévue une fois par an, une opération de maintenance réglementaire aura lieu sur la ligne téléphérique PAPANG du 05 au 14 janvier 2024. Cette opération de grande envergure est prévue au contrat d’exploitation dans un périmètre tout à fait maîtrisé : elle fait partie de l’entretien normal de ce mode de transport qui fonctionne 350 jours par an et 7 jours sur 7.

Cette maintenance consiste à faire des vérifications qui ne peuvent se faire que pendant une fermeture puisqu’il s’agit de décâbler entièrement le système. Des mises en défaut de l’appareil sont effectuées pour éprouver le système. La maintenance est principalement électrique et vise à tester l’ensemble des équipements, dont les capteurs notamment ; ou encore mettre à jour les logiciels d’exploitation.

Ces opérations de maintenance ne sont pas propres au PAPANG. En effet, tous les téléphériques urbains et touristiques sont soumis aux mêmes réglementations et nécessitent des arrêts quifont partie de leur fonctionnement quotidien.

Mise en service de navettes bus du réseau Citalis

Durant les interventions une alternative sera proposée aux utilisateurs du PAPANG. Une navette de bus du réseau Citalis desservira les 5 stations entre Bois de Nèfles et le Chaudron.

Les informations concernant les horaires et la desserte en bus seront accessibles depuis le site internet : www.citalis - Rubrique ACTUALITES.



La ligne PAPANG reprendra son fonctionnement aux horaires habituels, le lundi 15 janvier 2024.