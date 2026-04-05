Agir autrement face aux violences conjugales avec l’association Coeur de femmes

(Actualisé) Alors que La Réunion occupe la deuxième place des départements les plus violents envers les femmes, les associations se mobilisent pour venir en aide aux femmes victimes d'agressions. Elles font non seulement un travail d’écoute, d’aide, mais aussi d'accompagnement vers l’émancipation et l’épanouissement de soi afin de savoir dire stop à un homme violent. C’est le cas de Coeur de femmes, une association qui a pour objectif de soutenir les femmes de différents horizons dans la prise de confiance en elles par des coachings et des ateliers (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion subsiste un fléau, celui des violences faites aux femmes qui lui vaut d’être le 2ème département le plus violent de France. En 2025, les forces de sécurité intérieure ont relevé 6.875 victimes de violences intrafamiliales, dont 4.952 femmes, faisant de La Réunion l’une des zones les plus touchées par ce fléau.

Pour venir en aide aux femmes victimes d'agressions, les associations comme Coeur de femmes se mobilisent et font non seulement un travail d’écoute, mais aussi un accompagnement personnel.

Karine Live, présidente de l’association depuis 2019, accompagne plusieurs profils de femmes : des victimes de violence, des femmes qui souhaitent changer de quotidien, ou qui sont à la recherche d’un logement.

Pour elle, être une femme épanouie est la clé pour rester lucides face à leurs conjoints violents : “Les violences intrafamiliales comme toutes les problématiques qui concernent la femme peuvent être résolues à partir du même constat : une femme qui a confiance en elle, elle est capable de dire non, capable d’être bien dans son corps, dans sa peau. C’est la base même de ne plus subir sa vie et de reprendre le pouvoir de sa vie, c’est d’être épanouie au quotidien”, assure-t-elle.

- Un travail à longue haleine auprès des femmes en détresse -

Basé au Port, le travail "est rude et difficile", admet Karine Live. N’ayant pas de permanence, le contact se fait par téléphone et via les réseaux sociaux. Les rendez-vous sont pris de façon ponctuelle.

Karine Live évoque le souvenir d’une femme en grande difficulté l’ayant contacté par l’organisme via les réseaux sociaux : “Nous l’avons rencontrée le jour même, elle nous a exposé ses problématiques, nous l’avons mise en lien avec l’association dédiée à cette problématique. Nous avons tenté de trouver un logement d’urgence pour qu’elle puisse ensuite récupérer la garde de son fils. Elle nous a appelé, il nous a envoyé les photos de sa maison et de son petit garçon à Noël, c’était une mission accomplie pour nous”.

Dans ces cas là, faire jouer ses relations et utiliser les réseaux sociaux a été salutaire pour venir en aide aux victimes : "Nous avons envoyé des messages dans nos réseaux d’associations de femmes, nous avons effectué des recherches ensuite chez des privés et une personne ayant aperçu les divers messages a proposé un logement", détaille la présidente de l’association.

"Nous sommes là pour résoudre les choses avant et pas après le drame. Apprendre aux femmes à bien vivre dans leur quotidien et à entreprendre", dit Karine Live.

La présidente de l’association aide les femmes à gérer des situations difficiles dans des cas d’enfants placés en familles d’accueil à cause de contextes familiaux complexes, et dont la mère veut récupérer la garde, mais est en incapacité due à un manque informationnel.

"La problématique que nous retrouvons souvent c’est que la victime n’a pas accès à l’information. Ce qui est donc important c’est de faire, au préalable, un premier rendez-vous pour bien comprendre la situation pour la rediriger vers les institutions référentes ”, détaille Karine Live.

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- Défilés et émissions pour mettre en lumière des récits de vie inspirants -

En plus des accompagnements personnalisés, des temps forts sont organisés pour se retrouver entre femmes. Lors de ces rendez-vous, de nombreuses personnalités de La Réunion sont conviées pour partager leurs expériences telles que des artistes comme Nicole Dambreville, Gwendoline Absalon ou encore Katy Hoareau, présidente du Medef et bien d’autres.

"Ce sont les événements qui rassemblent et permettent l’échange entre femmes", avance la présidente de l’association. Lors de ces rendez-vous, de nombreuses femmes ayant assisté aux conférences ont "plusieurs déclics : celui d’ouvrir leur entreprise, divorcer, reprendre confiance en elle, trouver un emploi, mieux gérer leurs ados…", détaille-t-elle.

Aujourd’hui, cet organisme regroupe un réseau de plus de 50.000 femmes sur l’ensemble de La Réunion. De nombreuses associations telles que FOI, Fam Debout, Femmes 974 œuvrent en corrélation pour soutenir les femmes.

Le mot d’ordre est la sororité entre les présidentes des différents organismes : l’objectif de se tirer les unes les autres vers le haut et collaborer ensemble.



En plus de ces rendez-vous, depuis huit ans, une émission télé sur Télé Kréol et une chaîne Youtube sont dédiées à donner la parole aux femmes, ce qui permet de mettre des histoires de vies en lumière : "Nous avons eu plus de 200 émissions pour entendre des "fondkèr de femmes"" nous fait part Karine.

Le but de ces émissions est de donner la parole aux femmes et de les mettre en lumière sur divers sujets : la maladie, la reconversion professionnelle, les femmes du monde, les artistes. Derrière tous ces témoignages transmettent un message qui parlera à d’autres femmes.

Aujourd’hui, Karine Live et son association continuent de combattre auprès des femmes pour qu’elles prennent les devants et qu’elles se déploient.

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En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugales

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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