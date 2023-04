Réforme des retraites : Emmanuel Macron veut tourner la page

"Tenir le cap, c'est ma devise", avait lancé le président de la République le vendredi 14 avril lors d'une visite à Notre-Dame de Paris. Un cap qu'il n'a jamais lâché concernant la réforme des retraites. Une réforme qu'il s'est empressé de promulguer après la décision du Conseil constitutionnel.

"Il est important qu'il reprenne la main", expliquait vendredi à l'AFP un conseiller ministériel selon qui le chef de l'État, "hyper impliqué" après s'être imposé une posture en retrait depuis le début de l'année, "a envie d'en découdre".

Lire aussi - Retraites : après sa promulgation nocturne, Macron va parler aux Français

- "Une réforme difficile", mais "nécessaire"-

Emmanuel Macron devrait d'abord tenter d'apaiser les tensions. "Ces dernières semaines ont été difficiles pour beaucoup de Français. Il y a un besoin d'apaisement", a reconnu samedi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, invité du 13H de TF1.

Nous souhaitons répondre avec le Président de la République aux problèmes du quotidien des Français : agir contre l'inflation, lutter contre l'insécurité, renforcer notre école et l'accès aux soins. pic.twitter.com/o2BoSHoJ16 — Olivier Véran (@olivierveran) April 15, 2023

Et notamment tendre la main aux syndicats. "Nous avons besoin des syndicats, nous avons besoin de nous parler", a insisté l'ex-ministre de la Santé.

Invité de BFMTV ce dimanche, le ministre des Transports Clément Beaune a indiqué que la prise de parole d'Emmanuel Macron devrait permettre au chef de l'État de "donner le cap pour les mois qui viennent" et de fournir "une sorte de feuille de route pour le gouvernement".

#Social | « Il y a encore un espace pour un dialogue, métier par métier, branche par branche, pour tenir compte de la pénibilité. » #BFMStory pic.twitter.com/3vFCFAdX3T — Clement Beaune (@CBeaune) April 16, 2023

Ce ne sera toutefois pas si facile. Avant la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République a invité les syndicats à échanger mardi 18 avril à l'Élysée. Une main tendue à laquelle il s'est vu opposer une fin de non-recevoir, l'intersyndicale refusant d'entrer dans l'"agenda" d'après-crise de l'exécutif, préférant se concentrer sur la mobilisation du 1er mai, date de la prochaine journée d'action.

Après les retraites, "le pays doit continuer d'avancer et de travailler", assurait Emmanuel Macron lui-même, mercredi, depuis les Pays-Bas, avant que les décisions du Conseil constitutionnel ne viennent "clore un chemin démocratique".

Le chef de l'État pourrait clarifier son intention d'avancer sur des thématiques moins clivantes que les retraites. "Les Français font face à l'inflation, ils veulent que l'on parle du prix des aliments, du panier alimentaire, des niveaux de salaires, de leur sécurité, de l'école, de leur trouver un médecin...", égrenait samedi Olivier Véran. Sur "tous ces sujets du quotidien, le Président veut mettre les forces politiques au travail ensemble, avec les syndicats".

Relancer la machine sera d'autant plus difficile que l'exécutif et la majorité ressortent ébranlés de la séquence. "Nous sommes déterminés à accélérer" tout en voulant "apaiser le pays", a déclaré samedi la Première ministre Elisabeth Borne.

"Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il y a une réforme difficile, je le sais. Une réforme qui demande des efforts à beaucoup de nos compatriotes, j'en suis consciente. Mais une réforme qui tient compte des situations de chacun. Une réforme nécessaire pour garantir l'avenir de notre système par répartition", a déclaré Mme Borne.

- Les Français restent mobilisés -

Sans grande surprise, le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi 14 avril 2023 l'essentiel de la réforme des retraites, dont le départ à 64 ans. Il a par ailleurs rejeté ou partiellement rejeté six articles du projet gouvernemental comme la création d'un "index senior".

La publication au Journal officiel quelques heures à peine après sa validation partielle par le Conseil constitutionnel a été vécue comme une nouvelle provocation par les opposants. "Jusqu'au bout le mépris", a jugé le patron de la CFDT, Laurent Berger.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a réfuté dimanche toute forme de "mépris" du gouvernement dans la promulgation express de la réforme des retraites, en réponse au propos la veille du leader de la CFDT Laurent Berger.

"Un raz-de-marée populaire et historique", a souhaité la nouvelle leader de la CGT, Sophie Binet, quand Laurent Berger "souhaite que le 1er mai, on casse la baraque en nombre de manifestants dans la rue".

À La Réunion, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé que la lutte n'était pas terminée.

L'intersyndicale a déjà donné rendez-vous à la population pour le traditionnel défilé du 1er mai. Défilé où la CFDT devrait être présente, contrairement aux autres années, afin de faire front face au gouvernement.

Mais les modes d'action risquent aussi de changer dans les semaines à venir. Alors que le gouvernement reste sourd aux revendications de la rue, c'est du côté des grèves que les syndicats pourraient se tourner pour tenter de mettre fin à la réforme.

Jean-Hugues Ratenon, député de la Réunion, "rien n’est perdu puisque ce même conseil constitutionnel devra se prononcer sur une 2ème demande de RIP déposée, jeudi, par des sénateurs et députés de gauche sur le bureau du Président du Sénat. Nous utiliserons nous aussi toutes les possibilités auxquelles nous avons droit". "Quoiqu’il en soit, la lutte doit se poursuivre. Si Macron a partiellement le conseil constitutionnel pour lui, le peuple est contre lui. Un Président ne peut pas gouverner seul et contre tous. Ce ne serait plus une République."

"Les tensions persistent autour de cette décision au vu des empressements et contradictions gouvernementales sur l’urgence de la promulgation du texte. Nous en appelons donc à la responsabilité du président de la République. Emmanuel Macron ne doit pas mettre en œuvre cette réforme des retraites, comme l’avait fait son prédécesseur Jacques Chirac en 2006 lors de la mobilisation contre le Contrat première embauche (CPE)", souligne Philippe Naillet, député.

La lutte continue par tous les moyens. On n'arrête pas une idée dont l'heure est venue. Ce qu'une loi a fait, une autre peut la défaire. Rendez-vous dans la rue, dans l'hémicycle et dans les urnes. Pour la retraite à 60 ans. Pour la justice sociale et écologique. Pour la 6ème République, lance Perceval Gaillard.

Reste maintenant à savoir si les mots d'Emmanuel Macron suffiront à convaincre les Français.

Lire aussi - Les oppositions étrillent Macron avant son intervention lundi

Lire aussi - Retraites : les réactions à La Réunion

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com