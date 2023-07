RN2 à Sainte-Marie : restrictions de circulation dans la nuit de mercredi à jeudi

Sur la RN2 à Sainte Marie, pour permettre la suite des travaux au niveau de la voie réservée aux véhicules de transports collectifs, des restrictions de la circulation seront à prévoir de 20h à 5h la nuit du mercredi 26 juillet. La route sera fermée dans le sens Est/Nord entre les échangeurs Franche Terre et Les Jacques, la voie sera neutralisée dans un sens ou dans l’autre, selon les besoins du chantier, entre les échangeurs Les Jacques et Franche Terre ; et la VRTC sera neutralisée entre les échangeurs les Jacques et Duparc. Il est demandé aux usagers de suivre les déviations qui seront mises en place par le réseau routier secondaire. (Photo sly/www.imazpress.com)