Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la RN1 route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession avec 1 voie vers l'ouest et 2 en sens inverse. Le CRGT rappelle aux automobilistes que les modalités de basculement (seuil, durée , etc..) ont changé. Le basculement actuel devrait durer 12h sauf nouvelles fortes pluies ou évènement imprévu. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)