Saint-André : 12.000 personnes rassemblées à la Fête de la musique

Ce samedi soir 21 juin 2026, plus de 12.000 personnes étaient présentes au Stade Sarda Garriga pour le grand concert de la Fête de la Musique à Saint-André, point d'orgue de plus de six jours de programmation musicale.

Malgré l'hiver austral, les gradins comme la pelouse ont accueilli un public nombreux venu célébrer la

musique dans une ambiance extraordinaire. Une mobilisation qui fait de cette édition la plus grande Fête

de la Musique de l'Est de La Réunion.

- "Bien plus qu'un concert, c'est la démonstration d'une ville qui vit" -

Le maire, Joé Bédier, entouré des élus municipaux, a partagé ce moment de convivialité et de rassemblement avec les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens. La soirée a débuté avec les prestations remarquées des Jeunes Talents de Saint-André, repérés dans le cadre de la manifestation culturelle DJ Music Media (DMM).

Le public a ensuite vibré au rythme des prestations de Marshall, Benjam, Ti Alexandre et Rashel, offrant un

spectacle populaire et fédérateur qui restera dans les mémoires. "Quand plus de 12.000 personnes se retrouvent pour chanter, danser et partager un même moment, c'est bien plus qu'un concert : c'est la démonstration d'une ville qui vit, qui rayonne et qui croit en son avenir", Joé Bédier.

- Les quartiers aussi fêtent la musique -

Depuis plusieurs jours, la musique résonne également dans les quartiers. De Bras des Chevrettes à Cambuston, de la Cressonnière à Rivière du Mât les Bas, la mairie fait le choix d'une culture accessible à tous et présente sur l'ensemble du territoire. "Cette réussite populaire est le fruit d'une ambition assumée : faire de Saint-André une ville vivante, attractive, fière de sa jeunesse, de ses talents et de sa capacité à rassembler".

La ville de Saint-André remercie les artistes, les équipes mobilisées, les partenaires, les élus et la population : "vous, qui avez fait de cette édition 2026 un succès historique !" La fête se poursuit ce dimanche, à Rivière du Mât les Bas pour le dernier rendez-vous de cette semaine musicale.