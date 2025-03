Saint-Benoît : l'école primaire Edmond Albius rouvre ses portes ce mardi

L’école primaire Edmond Albius à Saint-Benoît accueillera l’ensemble de ses élèves ce mardi 18 mars 2025. Les travaux de remise en état de la partie élémentaire après le passage de Garance étant terminés. Sept écoles de la commune restent encore fermées (Photo : www.imazpress.com)

Deux écoles fortement endommagées (Reine Pitou et Raphaël Élie à Sainte-Anne).

Les cinq autres établissements ouvriront dès que les travaux de remise en état par la commune seront achevés.



- école maternelle Bois Joli,

- école élémentaire Odile Élie (ouverture décalée au jeudi 20 mars)

- école primaire André Marimoutou,

- école primaire Émilie Moreau,

- Alexis de Villeneuve à Abondance les hauts,

"Cela montre l'impact du cyclone sur nos infrastructures publiques communales. Les écoles ont vu leurs toitures arrachées, comme à l'école Reine Pitou de Bourbier les Hauts", explique Patrice Selly, le maire de la commune.

- Un plan de continuité pédagogique en place pour les écoles fermées ou ouvertes partiellement -

Dans le cadre du plan de continuité pédagogique post-Garance, les classes des écoles fermées sont délocalisées dans des lieux mis à disposition par la commune, ou dans des établissements scolaires de proximité, selon des plannings et des modalités pratiques qui seront précisés aux familles par les directrices et directeurs des écoles concernées avant la fin de la semaine (par mise en ligne sur les espaces numériques de travail, envoi par courriel aux familles et affichage devant les écoles).

Le plan de continuité se décline plusieurs actions :

- Mise en place d’un point d’accueil et d’écoute pour chaque école concernée, grâce à la présence des réseaux d’aide spécialisés aux élèves en difficulté (RASED) et des infirmiers scolaires, pour des élèves qui en manifestent le besoin suite au passage du cyclone.

- Utilisation de l’environnement numérique de travail (ENT One) utilisé par les équipes depuis plusieurs années, point d'appui essentiel pour la transmission des informations et travaux demandés aux élèves.

- Des séances en présentiel enseignant-classe sont organisées par le directeur une fois par semaine au minimum et autant que possible sur des demi-journées pour compléter la continuité offerte à distance par les équipes enseignantes. Il s'agit de compenser les difficultés des familles dans l'accès au numérique par manque d'équipement ou par manque de connexion, mais aussi de créer des temps de contact entre élèves, familles et enseignants.

