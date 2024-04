Saint-Benoît : Sueilo et Loks Myld en concert au Bisik

Le vendredi 3 mai, la salle du Bisik à Saint-Benoît reçoit Sueilo et Loks Myld, deux révélations de la scène musicale réunionnaise. Deux artistes pour une soirée afro et pop urbaine qui "promet de belles découvertes et une explosion de rythmes". Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo : Bisik)

Sueilo c’est une voix urbaine enracinée dans la chaleur de la soul et les rythmes enivrants du dancehall.La jeune femme incarne l'indépendance et le girl power, enchanteresse moderne qui puise dans les traditions afro pour créer une expérience musicale authentique. Sueilo explore les nuances de l'amour sous toutes ses formes, révélant les émotions profondes de chacun et nous a gratifié le 16 décembre dernier d’un dernier titre qui résume bien sa personnalité singulière… "Sort Devan" réalisé par un certain Sskyron, premier titre de son prochain EP à paraître en 2024 et à découvrir au Bisik le 3 mai.

On enchaîne cette soirée, dans un style tout aussi déchaîné avec Loks Myld.

Des rythmes urbains et afro et une touche rap, des mélodies très présentes et des mots qui ont leur importance, ainsi se définit la musique de Loks Myld. Accompagné de Frédéric Lagourde alias Lartane et de Etienne Laldy Maquiha, Loks Myld vous transportera avec ses œuvres qui reflètent tous des facettes de lui-même. Il a sorti son deuxième EP "Somin" dans lequel il se dévoile un peu plus. Laissez-vous porter par cette soirée qui promet d'être remplie de bonnes ondes et d’une énergie communicative !

Loks Myld : Loïc Leocadie, est un auteur, compositeur et interprète réunionnais pop-urbain aux influences afro-réunionnaises. Dès son apprentissage du piano, l’artiste se tourne vers la composition et le beatmaking. Il s'est formé en Métropole en musique et sound design. En 2015, il a commencé à écrire et à interpréter ses propres textes en anglais, publiant des singles indépendants puis collaborant avec le label Raw Musik. Son premier EP, "Sundae", est sorti en 2019, avec le titre "Don’t you feel it" en featuring avec Mofak. Il apparaît même sur la scène londonienne en 1ère partie du grand "Schoolboy Q" aux côtés du rappeur D-Med lors du House of vans London share the stage. Aujourd’hui, c’est vers La Réunion que l’artiste se projette en sortant son EP “Somin” entièrement en créole réunionnais. Avec cet opus il se dévoile un peu plus et souhaite faire sa place dans le paysage musical réunionnais.

Frédéric Lagourde, alias Lartane, est un multi-instrumentiste réunionnais polyvalent. Initialement introduit dans le milieu musical grâce à la guitare jazz, il a étendu son expertise à plusieurs instruments, notamment le piano, la basse, la trompette et la flûte traversière. Sa musique, empreinte de groove, exprime aujourd'hui avec simplicité et authenticité sa créolité.

A 20 ans, Étienne Laldy Maquiha est un musicien réunionnais qui a débuté la batterie à 10 ans au sein d'une famille de musiciens.

Aujourd'hui, il excelle à la basse, à la guitare et aux percussions indiennes. Ses influences incluent le jazz, la bossa nova, la musique orientale et la musique réunionnaise, inspirées par des artistes tels que Chet Baker, João Gilberto et Zakir Hussain.

Sueilo : Sueilo, de son vrai prénom Louise, est une chanteuse réunionnaise qui travaille sa voix et sa voie depuis l’âge de 16 ans. Passée par l’Irlande, elle a fréquenté l’Ecole de Musiques Actuelles, l’EMA, de Saint-Leu. Style Pop, soul, rnb avec ses airs de diva, Sueilo n’hésite pas à mêler créole et anglais pour garder son identité tout en parcourant les sonorités étrangères. Déjà plusieurs feat avec N’dji, elle a d’autres influences tels que Sskyron ou encore Abes. Plusieurs cordes déjà à son arc avec ses singles sorties en 2022 : “Geisha”, “Dina”, Karma”, un feat “Rodé” avec N’dji, puis des titres plus récents comme “Marie et Ginger”, et “Bedo”. Egalement “Sort devan” sorti en décembre 2023 et son future EP à découvrir en 2024.

Ouverture des portes 19hInfos / résa au 0693 63 39 39Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur placeBuvette et restauration sur placeAchetez vos billets en ligne : https://vu.fr/evMzB