Saint-Denis : fermeture du Barachois pour la Fête de la Musique

La ville de Saint-Denis informe que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "Fête de la Musique 2026", la circulation sera interdite en traversée du Barachois, du dimanche 21 juin à 14h, au lundi 22 juin à 5h du matin (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Une déviation sera mise en place par les services de la mairie par la rue Labourdonnais et la rue de Nice.

Pour faciliter le transit dans l’agglomération, la circulation des poids lourds de plus de 3.5 tonnes sera interdite sur la rue Labourdonnais et le Boulevard Gabriel Macé. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud.

Par ailleurs, plusieurs voiries communales et parkings seront fermés à la circulation.

Il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation.