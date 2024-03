Saint-Denis : opération de contrôles et de sensibilisation pour les usagers de trottinettes électriques

Les services de police de la préfecture ont mené ce jeudi 21 mars 2024 une opération de contrôle des usagers en engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) aux abords du boulevard sud à Saint-Denis. C’est-à-dire les trottinettes électriques, les hoverboards ou encore les gyropodes. De plus en plus utilisés, la réglementation reste pourtant plutôt méconnue. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"C’est un contrôle un peu moins fréquent concernant les engins personnels motorisés » qui a été organisé ce jeudi, explique Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. « On a remarqué une multiplication par quatre des accidents et des infractions" souligne-t-elle.

"Or, on est particulièrement vulnérable et il y a un certain nombre de règles à respecter. L’objectif c’est de rappeler la réglementation à respecter." Ecoutez :





Depuis le 25 octobre 2019, le code de la route reconnait les EDPM comme une nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut. Il fixe notamment leurs caractéristiques techniques, les règles de circulation et de stationnement et précise les sanctions en cas de non-respect de ces règles.



Les EDPM "ne peuvent être utilisés avant 14 ans" rappelle Parvine Lacombe. "Le casque est fortement recommandé, il faut être assuré, la vitesse maximale de utilisé est de 25 km/h et il faut utiliser un gilet rétroreflechissant la nuit" liste-t-elle. "Il faut être soit sur les pistes cyclables soit sur la route" ajoute-t-elle.

A noter que l'usage à plusieurs et porter à l'oreille des écouteurs ou un casque est aussi interdit.



Alors que de plus en plus de parents utilisent ce moyen de déplacement, un travail de sensibilisation aux abords des écoles est régulièrement fait.

En 2022, 7 accidents corporels, faisant 9 blessés dont 4 graves, et 14 infractions ont été relevées. En 2023, 28 accidents, pour 31 blessés dont 5 graves et 59 infractions ont été relevées.



Une campagne de communication spécifique à ces modes de déplacement sera bientôt mise en place par la préfecture.