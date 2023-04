Un bateau prend feu au large de Roches Noires, une personne blessée

Un bateau a pris feu ce dimanche 23 avril 2023 au large de la plage des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains dégageant une épaisse fumée noire. Les circonstances de l'incendie sont encore indéterminées. Les pompiers et le Samu sont sur place. Une personne a été blessé (photos et vidéo : Tom Calais).

Le blessé a été évacué par un hélicoptère du Samu vers le CHU de Saint-Denis.

Tom Calais était sur la plage quand l'évènement est survenu. "On a entendu une grosse explosion. On a vu un gros feu s'allumer à l'arrière du bateau et une énorme fumée noire s'en dégager" nous rapporte-t-il.

Les pompiers se sont rendus sur les lieux. Un hélicoptère du Samu est arrivé peu de temps après. Regardez

