Saint-Leu : journée de la canne blanche avec l'Irsam

À l’occasion de la journée de la canne blanche, six personnes aveugles ou malvoyantes, accompagnées par Irsam Pétrel (SAMSAH DV), vont proposer au public de vivre une expérience immersive pour mieux comprendre les difficultés d'accessibilité rencontrées par les personnes avec une déficience visuelle le jeudi 15 octobre 2026 à Saint-Leu (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Venez à leur rencontre pour échanger et en apprendre plus sur la déficience visuelle (cécité, malvoyance) mais aussi sur la surdicécité (un handicap rare qui combine une déficience visuelle et une déficience auditive).

Ouvert à tous, gratuit et sans réservation, les ateliers vous permettront de découvrir l’utilisation des différents types de cannes ainsi que les techniques de guide. Vous expérimenterez les déplacements par des mises en situation sous bandeau. Les ateliers sont aussi adaptés aux enfants.

Jeudi 15 octobre 2026 de 9h à 14h

Front de mer de Saint Leu

(proche de la médiathèque et du manège Ti Dalons)