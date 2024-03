Sidaction : des levées de fonds organisées devant plusieurs grandes enseignes de l'île

A l'occasion du Sidaction, qui se déroule du 22 au 24 mars 2024, l'Association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (ARPS) organise une collecte de dons ce samedi devant différentes enseignes de l'île. Les fonds seront reversés à la recherche contre le VIH (Photo sly/www.imazpress.com)

Présente devant Carrefour Grand Nord, Carrefour Grand Est, Leader Price Quartier Français ou encore Leader Price La Possession, l'association lève des dons pour financer la recherche sur le VIH.

"Sidaction et ses 35 médias partenaires sont plus que jamais mobilisés pour trois jours de sensibilisation et de collecte auprès du grand public, à l'occasion du 30e anniversaire de notre association" indique l'association.

Le week-end du Sidaction 2024 a lieu les 22, 23 et 24 mars prochains.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com