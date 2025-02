Sommé de publier ses résultats, le groupe GBH déclare 227 millions de bénéfices en 2023

Le groupe Bernard Hayot (GBH), accusé de contribuer au coût de la vie élevée dans les Outre-mer, a publié les résultats consolidés de ses derniers exercices, révélant notamment un bénéfice de 227,4 millions d’euros pour l’année 2023, selon des documents consultés par l’AFP mercredi (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L’entreprise, basée en Martinique et présente dans plusieurs territoires ultramarins, notamment à La Réunion, avait été sommée par la justice de publier ses comptes annuels avant le 13 février, date d’une audience au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France (Martinique).



Pour le dernier exercice disponible, 2023, son bénéfice affiche une hausse de 11%. Le chiffre d’affaires du groupe s’élève quant à lui à plus de 4,945 milliards d’euros, en progression de plus de 8% par rapport à 2022. 36% de ce chiffre d’affaires est réalisé à la Réunion, 16% en Martinique et 15% en Guadeloupe.



Le groupe GBH est accusé d’appliquer des marges record en l’absence de véritable concurrence, ses détracteurs le suspectant de ne pas vouloir révéler l’ampleur de ses bénéfices en ne rendant pas ses comptes publics.



La saisine du parquet avait été motivée par la publication, le 9 janvier, d’une enquête intitulée "Vie chère aux Antilles : les profits suspects du Groupe Bernard Hayot en outre-mer", dans le quotidien Libération.



GBH n’est "en aucune manière en position dominante" avait rétorqué dans la foulée la société dans un communiqué, faisant valoir "de nombreuses enquêtes et contrôles par les autorités de concurrence".

- Prix de l'alimentaire 37% plus élevés -

Le groupe a par la suite, dans un communiqué publié le 28 janvier, affirmé qu’il "communiquait tous les ans ses comptes à l’administration fiscale ainsi qu’aux autorités en charge de la concurrence, mais pas au tribunal de commerce, en raison du risque d’exploitation de ces données par nos concurrents, sur des petits marchés insulaires".



"Les mentalités sur ce sujet ont évolué, le groupe GBH aussi", y écrit l’entreprise. Elle a en conséquent "déposé (ses) comptes sociaux sur les 5 dernières années" fin 2024, "puis (ses) comptes consolidés au mois de janvier 2025". "Ce sera le cas tous les ans", affirme GBH dans le document.



Des émeutes contre la "vie chère" ont éclaté à plusieurs reprises ces derniers mois en Martinique, où les denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus chères qu’en métropole, selon l’Insee. A La Réunion, les prix de l'alimentaire sont en moyenne 37% plus élevés.

Cinq députés européens écologistes ont interpellé la Commission européenne le 31 janvier en demandant l'ouverture d'une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles présumées du groupe.

Lire aussi : Le groupe Hayot visé par une plainte pour "abus de position dominante" révèle Libération

Lire aussi : Grande distribution : Leclerc et le groupe Bernard Hayot se taillent la part du lion

www.imazpress.com avec l'AFP