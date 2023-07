Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

En raison de l’activité volcanique en cours, nous vous informons que la RN2 reste ouverte à la circulation mais qu’il est interdit au public de s’écarter de la route et d’accéder aux coulées de lave.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de se garer en empiétant sur la chaussée, et vous demandons de bien respecter les zones de stationnement appropriées.

D’autre part, en raison de risques importants de fissures éruptives sur les pentes de l’enclos, l’accès aux anciennes coulées de lave depuis la RN2 est strictement interdit.

- Chantiers en cours : -

RN1 - St Denis/NRL - Travaux de démontage des gardes corps vélos et la pose des nouvelles lisses BN1

Sur la RN1 à St Denis et à la Grande Chaloupe sur le viaduc NRL, afin de permettre des travaux de démontage des gardes corps vélos et pose des nouvelles lisses BN1 la circulation sera réglementé dans le sens Nord/Ouest de 8h à 16h pour une durée estimée à 3 mois (27/07/2023). Pendant la durée des travaux la vitesse sera abaissée à 70km/h sur le tronçon en travaux. Prudence recommandée. La VRTC et la BAU pourront être libérées à l'avancement des travaux.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à Saint Leu, pour permettre des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, la circulation sera déviée par la Rue Haute jusqu’au courant du mois de septembre, dans le sens Nord/Sud de 6h30 à 16h, et dans le sens Sud/Nord de façon permanente.

RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye est fermé à la circulation dans le sens Nord/Sud jusqu’au mois de juillet.

Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10.

Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé est mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN1001 - Le Port - travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de 2 abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN2 à St Benoit dans le secteur de la Rivière de l’Est, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d’une passerelle piétonne

Sur la RN2 à Ste Rose dans les secteurs Rivière de l'Est, Pont de la ravine Sèche, mais également aux ravines Robert, Parisse, Emmanuel et Bonin, travaux de réalisation d’une passerelle piétonne jusqu'à fin novembre. Travaux de 8h30 à 15h30 hors chaussée.

RN2002 - St Benoit - Travaux d'aménagement

Sur la RN2002 à St Benoit secteur Rivière des Roches, travaux d'aménagement jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Circulation déviée de façon permanente dans le sens descendant par la voirie communale jusqu’au giratoire pôle Bois pour reprendre la RN2.

RN3 - Le Tampon/23ème km - Travaux de confortement d'un mur de soutènement

Sur la RN3 au Tampon/23ème km, travaux de confortement d'un mur de soutènement jusqu'au jeudi 31 août. Alternat de 8h30 à 16h30.

RD102 - St Paul/Route du Temple - Travaux de démolition de chaussée

Sur la RD102 à St Paul Route du Temple entre PR0 et PR1, travaux de démolition de chaussée jusqu'au jeudi 13 juillet à 15h. Fermeture permanente pendant la période.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux d'élargissement du Pont Bananes

Sur la RD16 aux Avirons/Route du Tévelave, travaux d'élargissement du Pont Bananes jusqu'au 14 février 2024. Circulation interdite dans les deux sens, Déviation par les voiries communales.

RD41 - La Possession/Route de la Montagne - Travaux de réparations

Sur la RD41 à La Possession/Route de la Montagne, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

- Chantiers à venir : -

RN1 - St Paul - Travaux d'élargissement de BAU

Sur la RN1 à St Paul échangeur Plateau Caillou, travaux d'élargissement de BAU sur le barreau de liaison du lundi 10 au jeudi 13 juillet. Voie de droite neutralisée dans le sens montant de 7h à 16h.

RN1 - St Paul - Travaux de réparation de dispositif de retenue métallique

Sur la RN1 à St Paul au niveau de l'ouvrage du Cap Lahoussaye, travaux de réparation des dispositifs de retenue la nuit du mardi 11 juillet. Voie neutralisée selon les besoins dans le sens Sud/Nord de 20h à 4h.

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage et nettoyage

Sur la RN1 à St Paul entre Route Digue et échangeur de St Paul, travaux de fauchage et nettoyage les nuits du lundi 10 au mercredi 12 juillet inclus. Voie de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de dispositif de retenue métallique

Sur la RN1 à St Leu sur l'Ouvrage d'Art de Petite Ravine dans le sens Nord/Sud, travaux de réparation de dispositif de retenue métallique la nuit du lundi 10 juillet. Voie neutralisée selon besoin du chantier de 20h à 00h.

RN3 - Plaine des Palmistes - Travaux de pose d'enrobés

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes secteur Bras Creux, travaux de pose d'enrobés du lundi 10 au jeudi 13 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

- Evènements (hors chantiers) : -

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation de 14h à 19h le dimanche 9 juillet. Une déviation sera mise en place par la rue de Nice et la rue Labourdonnais.

RN1C - St Louis - Braderie commerciale

A St Louis, à l'occasion de la Braderie commerciale qui se déroule jusqu'au dimanche 16 juillet, plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation et la circulation se fait en sens unique sur la rue Sarda Garriga dans le sens Sud/Nord portion comprise entre la rue Lambert et la rue du marché, toutes ses restrictions sont applicables de 7h à 19h. Des perturbations seront à prévoir dans ce secteur, il est demandé aux usagers de privilégier les échangeurs du Gol et de Bel Air.