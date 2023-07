Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le CRGT vous informe que des travaux de purges préventives sont programmés sur la Route du Littoral entre le barreau de liaison et la Possession dans deux week-ends.

La RN1 Route du Littoral sera donc totalement fermée à la circulation de 6h30 à 12h30 le dimanche 23 juillet.

Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RD41 route de la Montagne.

-Chantiers en cours : -

RN1 - St Paul /Plateau Caillou - Travaux d'élargissement de BAU

Sur la RN1 à St Paul échangeur Plateau Caillou, travaux d'élargissement de BAU sur le barreau de liaison le vendredi 21 juillet. Voie de droite neutralisée dans le sens montant de 7h à 16h.

RN1 - St Denis/La Grande Chaloupe NRL – Travaux de démontage des gardes corps vélos et la pose des nouvelles lisses BN1

Sur la RN1 à St Denis et à la Grande Chaloupe sur le viaduc NRL, afin de permettre des travaux de démontage des gardes corps vélos et pose des nouvelles lisses BN1 la circulation sera réglementé dans le sens Nord/Ouest de 8h à 16h pour une durée estimée à 3 mois (27/07/2023). Pendant la durée des travaux la vitesse sera abaissée à 70km/h sur le tronçon en travaux. Prudence recommandée. La VRTC et la BAU pourront être libérées à l'avancement des travaux.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de balayage

Sur la RN1 du pont de la Rivière des Galets au Port à l'échangeur de l'Eperon à St Paul, travaux de balayage la nuit du vendredi 21 juillet. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 19h à 5h.

RN1001 - Le Port - travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de 2 abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN2 à St Benoit dans le secteur de la Rivière de l'Est, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d’une passerelle piétonne

Sur la RN2 à Ste Rose dans les secteurs Rivière de l'Est, Pont de la ravine Sèche, mais également aux ravines Robert, Parisse, Emmanuel et Bonin, travaux de réalisation d’une passerelle piétonne jusqu'à fin novembre. Travaux de 8h30 à 15h30. Hors chaussée

RN2 - Ste Suzanne/Commune Carron - Travaux de sécurisation

Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre l'échangeur de la Marine et celui de Quartier Français de 20h à 5h la nuit du lundi 24 juillet. Une déviation sera mise en place par la RN2002.

RN2 – Ste Marie/Ste Suzanne – chantier VRTC

Sur la RN2 à Ste Marie et à Ste Suzanne, dans le cadre du chantier VRTC, des restrictions de la circulation sont prévus les nuits du lundi 24 au mercredi 26 juillet de 20h à 5h, comme suit:

Lundi 24 juillet :

Neutralisation de la voie réservée à Ste-Suzanne entre Bel Air et Franche Terre dans le sens E/N , pour travaux de pose de VNTP sur ligne de rive en accotement,

Fermeture de la RN2 entre les échangeurs Les Jacques et Duparc dans le sens E/N, pour pose de boucles de comptages avec déviation par la voirie secondaire.

Neutralisation de la voie de droite dans le sens N/E entre Le Verger et Les Jacques, pour des travaux sur glissière de sécurité.

Mardi 28 juillet:

Neutralisation voie réservée entre Franche Terre et Les Jacques dans le sens E/N pour pose de VNTP.

Fermeture de la RN2 dans le sens N/E entre Les Jacques et Franche Terre, pour pose de boucles de comptages avec déviation par la voirie secondaire.

Mercredi 26 juillet:

Neutralisation voie réservée dans le sens E/N entre Les Jacques et Duparc pour pose de VNTP.

Fermeture de la RN2 dans le sens E/N entre Franche Terre et Les Jacques avec déviation par la voirie secondaire,

Neutralisation de la voie de gauche dans le sens N/E entre Les Jacques et Franche Terre, pour travaux de pose de boucles de comptages. * Neutralisation de la voie de gauche dans le sens N/E puis la voie de droite dans le sens E/N, pour pose de bandes réfléchissantes.

RN2002 - St Benoit - Travaux d'aménagement

Sur la RN2002 à St Benoit secteur Rivière des Roches, travaux d'aménagement jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Circulation déviée de façon permanente dans le sens descendant par la voirie communale jusqu’au giratoire pôle Bois pour reprendre la RN2.

RN3 - Le Tampon/23ème km - Travaux de confortement d'un mur de soutènement

Sur la RN3 au Tampon/23ème km, travaux de confortement d'un mur de soutènement jusqu'au jeudi 31 août. Alternat de 8h30 à 16h30 et chaussée rétrécie.

RN5 – Route de Cilaos - Travaux de purges de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre la suite des travaux de purges de la falaise dans le secteur Petite Caverne, des coupures de la circulation n’excédant pas 45 minutes seront à prévoir de 8h à 16h le lundi 24 juillet.

RD102 - St Paul/Route du Temple - Travaux de démolition de chaussée

Sur la RD102 à St Paul Route du Temple entre PR0 et PR1, travaux de démolition de chaussée jusqu'au lundi 14 août à 15h. Fermeture permanente pendant la période.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux d'élargissement du Pont Bananes

Sur la RD16 aux Avirons/Route du Tévelave, travaux d'élargissement du Pont Bananes jusqu'au 14 février 2024. Circulation interdite dans les deux sens, Déviation par les voiries communales.

RD46 - Ste Suzanne/Route Ste Vivienne - Travaux de réparations

Sur la RD46 à Ste Suzanne/Route Ste Vivienne entre PR1+600 et PR2+140, travaux de réparations jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD51 - Ste Suzanne/Route de Bagatelle - Travaux de réparations

Sur la RD51 à Ste Suzanne/Route de Bagatelle entre PR8 et PR10, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD63 - Ste Suzanne/Route de Bellevue - Travaux de réparations

Sur la RD63 à Ste Suzanne/Route de Bellevue entre PR0 et PR3, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

-Chantiers à venir :-

RN2 – St Denis/Ste Marie - Travaux de reprise d’enrobés

Sur la RN2 entre la Jamaïque à St Denis et La Rivière des Pluies à Ste Marie, travaux de reprise d'enrobés la nuit du mardi 25 juillet. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN1 - Trois Bassins - Travaux de fauchage

Sur la RN1 à Trois Bassins entre Ravine Trois Bassins et Grande Ravine, travaux de fauchage le jeudi 27 juillet. Voie de gauche neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1 – St Paul - Travaux de peinture

Sur la RN1 à St Paul secteur Cambaie, travaux de peinture les nuits du lundi 24 au jeudi 27 juillet inclus sur les bretelles de sortie et d'insertion du CHOR dans le sens Ouest/Nord. La voie de droite ou de gauche sera neutralisée de 20h à 5h.

RN1/RN3 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de fauchage et taille de haie en TPC

Sur les RN1 et RN3 entre l'échangeur de l'Etang Salé et celui de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage et taille de haie en terre-plein central les nuits du lundi 24 au jeudi 27 juillet inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/St Pierre - Travaux de marquage

Sur la RN1 entre les Colimaçons à St Leu et St Pierre, travaux de marquage les nuits du mardi 25 au jeudi 27 juillet inclus. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1/RN3 - St Leu/St Pierre - Travaux de réparation de glissières

Sur les RN1 et RN3 à St Leu et St Pierre, travaux de réparation de glissières la nuit du mardi 25 juillet de 20h à 5h avec voie neutralisée en fonction des besoins du chantier :

- dans le sens Nord/Sud secteur Ravine Fontaine ;

- dans le sens Sud/Nord secteur Mon Caprice.

RN3 – Tampon – Travaux sur panneau à message variable

Sur la RN3 au Tampon dans le secteur des Azalées, travaux sur PMV la nuit du mardi 25 juillet. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant St Benoit vers St Pierre et bretelle d'insertion de l'échangeur les 400 fermée de 20h à 5h. Déviation par la RD 400 jusqu'au rond-point des Azalées pour reprendre la RN3.

RN6 – St Denis – Travaux d’enrobés et de marquage

Sur la RN6 à St Denis sur le boulevard Sud, travaux d'enrobés et marquage les nuits du mardi 25 au jeudi 27 juillet de 20h à 5h avec des fermetures de la RN6 selon le programme suivant:

nuit du mardi 25 juillet:

Fermeture de la RN6 boulevard Sud entre entre le giratoire Lory les Hauts et celui Brassens dans le sens N/E avec déviation par l'Avenue Georges Brassens.

Fermeture de la RN6 boulevard Sud entre le carrefour Mazagran et Champ Fleuri intersection avec la route de La Mairie dans le sens E/N y compris toutes les voies adjacentes arrivant sur RN6 dans les deux sens. Déviations par la route de la Mairie, boulevard de la Trinité, boulevard St François pour reprendre la RN6 au carrefour avec la rue de la Source.

Mercredi 26 juillet:

Fermeture de la RN6 boulevard Sud entre le carrefour Mazagran et Champ Fleuri intersection avec la route de La Mairie dans le sens E/N y compris toutes les voies adjacentes arrivant sur RN6 dans les deux sens. Déviations par la route de la Mairie, boulevard de la Trinité, boulevard St François pour reprendre la RN6 au carrefour avec la rue de la Source.

Fermeture de la RN6 boulevard Sud entre carrefour Ruisseau des Noirs et Champ Fleuri intersection avec la route de La Mairie dans le sens N/E. Déviation par la rue de la Source, le boulevard St François et le boulevard de la Trinité pour reprendre la RN69 par la route de la Mairie.

Jeudi 27 juillet:

Fermeture de la RN6 boulevard Sud entre le carrefour Mazagran et Champ Fleuri intersection avec la route de La Mairie dans le sens E/N y compris toutes les voies adjacentes arrivant sur RN6 dans les deux sens. Déviations par la route de la Mairie, boulevard de la Trinité, boulevard St François pour reprendre la RN6 au carrefour avec la rue de la Source.

Fermeture de la RN6 boulevard Sud entre carrefour Ruisseau des Noirs et Champ Fleuri intersection avec la route de La Mairie dans le sens N/E. Déviation par la rue de la Source, le boulevard St François et le boulevard de la Trinité pour reprendre la RN69 par la route de la Mairie.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 23 juillet de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les Rues de Nice et Labourdonnais.

RN2002 - Ste Suzanne - Processions religieuses

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, plusieurs processions organisées par l'Association Rites et Coutumes de l'Hindouisme Populaire se dérouleront sur plusieurs jours jusqu’au dimanche 30 juillet selon le programme suivant :

- dimanche 23 juillet de 13h à 17h30 : rue Guy Damour, rue Verger, rue Georges Fourcades, RD 46 route de Ste Vivienne, rue Rico Carpaye, rue des Vacoas, rue des Chandelles, chemin commune Bègue, rue de la Sucrerie ;

- samedi 29 juillet de 23h30 à 00h30 : rue Guy Damour, chemin commune Bègue, rue de la Sucrerie ;

- dimanche 30 juillet de 13h30 à 18h30 : Temple, rue Guy Damour, chemin commune Bègue, RN 2002 avenue Mahatma Gandhi, pont Malheur et retour temple.

Prudence recommandée à l'approche du cortège mobile dans ces secteurs.

RD110 - L'Etang-Salé/Route du Cap - Essais pour le 54ème Tour Auto

Sur la RD110 à L'Etang-Salé/Route du Cap, essais pour le 54ème Tour Auto. Circulation interdite dans les deux sens entre PR2+700 et PR6+200 de 8h à 13h le samedi 22 juillet.