Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (photo : rb/www.imazpress.com)

Chantiers en cours

RN1 - Le Port/La Possession - Travaux d'enrobés

Sur la RN1 au Port et à la Possession, suite travaux d'enrobés les nuits du lundi 23 au jeudi 26 octobre inclus. Route fermée dans le sens Sud/Nord entre Sacré Cœur et l'échangeur de la Possession de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN1E.Attention au rainurage et au marquage provisoire à la levée des travaux.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Eperon à St Paul, et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 20 octobre. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à St Paul entre la sortie Etang et l'ouvrage de L'Etang St Paul, suite travaux d'aménagement les nuits du lundi 23 au jeudi 26 octobre inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h30 à 5h.

RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye sera totalement fermé à la circulation de 21h à 5h la nuit du vendredi 20 octobre.

Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé est mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN1001 - Le Port - Travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de 2 abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN102 - Ste Marie - Travaux de modernisation

Sur la RN102 à Ste Marie secteur Rivière des Pluies, travaux de modernisation jusqu'au 23 décembre. Alternat permanent dans le secteur.

RN2 - St Denis - Travaux de marquage au sol

Sur la RN2 à St Denis front de mer, travaux de marquage au sol la nuit du lundi 23 octobre. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, une modification de la circulation dans le sens montant est effective entre le giratoire des Plaines et la station-service. La bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation.

Une déviation est mise en place par la voirie communale. Pour rappel, dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 route de Cilaos de la rampe de Pavillon à l'entrée du tunnel de Peter Both, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au mardi 19 décembre de 7h à 15h. Vitesse limitée à 30km/h et micro-coupures n'excédant pas 45 minutes selon les besoins du chantier.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux d'élargissement du Pont Bananes

Sur la RD16 aux Avirons/Route du Tévelave, travaux d'élargissement du Pont Bananes jusqu'au 14 février 2024. Circulation interdite dans les deux sens, Déviation par les voiries communales.

Chantiers à venir

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu Ravine des Poux, travaux de réparation de glissières la nuit du mercredi 25 octobre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux préparatoires avant réfection des enrobés

Sur la RN2 à St Joseph, travaux préparatoires avant réfection des enrobés les nuits du mercredi 25 octobre au jeudi 9 novembre inclus. Route fermée dans les deux sens entre le pont de la Rivière des Remparts et le giratoire de la Mairie de 20h à 5h. Déviation par les voiries communales.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre Franche Terre et Ste Suzanne, travaux de marquage la nuit du mardi 24 octobre. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre St Denis et St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 23 au vendredi 27 octobre inclus. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN3 - Le Tampon - Travaux d'enrobés

Sur la RN3 au Tampon, pour permettre des travaux d'enrobés, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du lundi 23 octobre au jeudi 23 novembre inclus au fil de l'avancement du chantier :

- au 12ème km entre le collège du 12ème et Simply Market;

- au 14ème km entre Simply Market et l'ouvrage d'art de la Ravine des Cabris;

- au 19ème km entre le giratoire Piton Hyacinthe et l'aire de pique-nique.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

RN3 - St Pierre - Travaux de mise en œuvre de peinture routière

Sur la RN3 à St Pierre Mon Caprice, travaux de mise en œuvre de peinture routière la nuit du mercredi 25 octobre. Bretelle d'insertion dans le sens descendant rétrécie de 20h à 5h.

RN7 - St Paul - Travaux de réfection d'étanchéité et couche de roulement

Sur la RN7 à Saint Paul, pour permettre des travaux de réfection d’étanchéité et de la couche de roulement, la route sera fermée dans les deux sens sur l’ouvrage d’art de l’échangeur de Cambaie de 20h à 5h les nuits du lundi 23 au jeudi 26 octobre inclus.Une déviation sera mise en place par la RN1.

Evènements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis – Barachois ouvert

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, dans le cadre du Grand Raid 2023, le Barachois sera ouvert à la circulation ce dimanche 22 octobre de 14h à 19h.

RD1 - La Possession/St Paul/St Pierre/Le Tampon/St Denis/Cilaos - Le Grand Raid 2023

Sur les communes de La Possession, St Paul, St Pierre, Le Tampon, St Denis et Cilaos, pour le bon déroulement du "Grand Raid 2023" du 19 au 22 octobre, des perturbations sont à prévoir sur les RD1 Route du Dos d'Ane, RD3 Route Hubert Delisle, RD36 Route Notre Dame de la Paix, RD41 Route de la Montagne, RD241 Route de Bras Sec et RD242 Route de L'Ilet à Cordes. Prudence dans ces secteurs.