Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (photo : rb/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - St Paul - Travaux de nettoyage des passages d’eau sous GBA

Sur la RN1 à St Paul, entre l'échangeur du Barrage et celui de Bellemène, travaux de nettoyage des passages d’eau sous GBA les nuits du lundi 13 au vendredi 17 novembre. Voie de droite neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à Saint Paul, dans le cadre du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savannah, la circulation sera interdite entre la Sortie Etang et l’échangeur de Cambaie dans le sens Sud/Nord les nuits du lundi 13 au jeudi 16 novembre inclus de 20h30 à 5h.Une déviation sera mise en place par l'échangeur de Savannah, les RD4 et RD2.Par ailleurs, la bretelle d’insertion de l’échangeur de Savannah ainsi que la bretelle de sortie de sortie Cambaie/CHOR dans le sens Sud/Nord seront également fermées.

RN1 - Etang Salé - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1 à l’Etang Salé, pour permettre des travaux de pose de canalisation, la bretelle de sortie de l’échangeur du Gouffre dans le sens Nord/Sud sera fermée à la circulation, de 7h à 16h, les lundi 13 et mardi 14 novembre. Une déviation sera mise en place Les Sables.

RN102 - Ste Marie - Travaux de modernisation

Sur la RN102 à Ste Marie secteur Rivière des Pluies, travaux de modernisation jusqu'au 23 décembre. Alternat permanent dans le secteur.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de St Denis à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 13 au vendredi 17 novembre inclus. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre selon les besoins de 20h à 5h.

RN2 – Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux VRTC

Sur la RN2 à Ste Suzanne et Ste Marie, suite travaux VRTC de 20h30 à 5h selon le programme suivant :

- la nuit du lundi 13 novembre, basculement de la circulation sur les voies côté montagne entre Bel Air et Le Verger ;

- la nuit du mardi 14 novembre, basculement de la circulation sur les voies côté mer entre Le Verger et Bel AIr.

RN2 - Joseph - Travaux préparatoires avant réfection des enrobés

Sur la RN2 à St Joseph, travaux préparatoires avant réfection des enrobés les nuits du lundi 06 au samedi 18 novembre inclus. Route fermée dans les deux sens entre le pont de la Rivière des Remparts et le giratoire de la Mairie de 20h à 5h. Déviation par les voiries communales.

RN2002 - St Benoit - Travaux d'élagage

Sur la RN2002 à St Benoit secteur la Cabane, travaux d'élagage à partir du 30 octobre, pour une durée de 3 semaines. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, une modification de la circulation dans le sens montant est effective entre le giratoire des Plaines et la station-service. La bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par la voirie communale. Pour rappel, dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

RN3 - Le Tampon - Travaux d'enrobés

Sur la RN3 au Tampon, pour permettre des travaux d'enrobés, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits jusqu’au jeudi 23 novembre inclus au fil de l'avancement du chantier :

- au 12ème km entre le collège du 12ème et Simply Market;

- au 14ème km entre Simply Market et l'ouvrage d'art de la Ravine des Cabris;

- au 19ème km entre le giratoire Piton Hyacinthe et l'aire de pique-nique.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

RN5 - Route de Cilaos - Tavaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 route de Cilaos de la rampe de Pavillon à l'entrée du tunnel de Peter Both, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au mardi 19 décembre de 7h à 15h. Vitesse limitée à 30km/h et micro coupures n'excédant pas 45 minutes selon les besoins du chantier.

RN7 - St Paul - Travaux de pose des joints de chaussée sur l’ouvrage

Sur la RN7 à Saint Paul au niveau de l’échangeur de Cambaie, pour permettre la suite des travaux de pose de joints de chaussée sur l’ouvrage supérieur, la circulation sera interdite au doit de l’ouvrage de 20h à 5h les nuits du lundi 13 au jeudi 16 novembre inclus selon le programme suivant :

- la nuit du lundi 13, circulation interdite dans le sens Sans-Soucis/Cambaie ;

- les nuits des mardi 14 et jeudi 16, circulation interdite Cambaie/Sans-Soucis ;

- la nuit du mercredi 15, circulation interdite dans les deux sens.

Une déviation sera mise en place par la RN1

- Chantiers à venir -

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de marquage au sol

Sur la RN2 à St Denis et Ste Marie, travaux de marquage la nuit du jeudi 16 novembre de 20h à 5h. Voie neutralisée, entre l'aire de pique-nique de la Jamaïque et le cimetière de l'Est dans le sens Est/Nord, et au niveau du giratoire de Duparc dans les deux sens.

RN1 St Paul - Modification de voies affectées

Sur la RN1 à St Paul au niveau de l'échangeur de l'Eperon, modification de voies affectées entre les giratoires aval et amont du lundi 13 au vendredi 17 novembre. Voie de gauche neutralisée de 7h à 16h.

RN7 Le Port/St Paul – Travaux d’enrobés

Sur la RN7 au Port et à St Paul, travaux d'enrobés entre les giratoire La Marine et Step de 20h à 5h selon le programme suivant :

- les nuits des mardi 14 et jeudi 16 novembre, circulation interdite dans le sens Ouest/Nord ;

- la nuit du mercredi 15 novembre, circulation interdite dans le sens Nord/Ouest.

Des déviations seront mises en place par les RN7 et RN1.

RN1A St Paul - Travaux de confortement des berges

Sur la RN1A à St Paul, travaux de confortement des berges dans le secteur du Cap Marianne. Circulation alternée de façon permanente (hors week-end) du lundi 13 novembre au jeudi 14 décembre.

RN1 St Leu – Travaux d’approvisionnement en matériaux

Sur la RN1 à St Leu entre Stella et Ravine du Cap, travaux d'approvisionnement en matériaux le lundi 13 novembre. Voie de droite neutralisée de 10h à 13h dans le sens Sud/Nord.

RN1 St Pierre/St Louis – Travaux d’approvisionnement en matériaux

Sur la RN1 à St Pierre et St Louis, travaux de nettoyage de corniches sur ouvrage les nuits du lundi 13 au jeudi 16 novembre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud puis en sens inverse.

- Evènements (hors chantiers) -

120 ans Harley Davidson

Le dimanche 12 novembre se déroulera les "120 ans Harley Davidson" sur plusieurs communes de l'île. Prudence a l'approche du cortège, notamment sur les portions de route en travaux (RN1A à St Leu et RN2 à Ste Rose).

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 12 novembre de 14h à 19h. Déviations dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2 - St Joseph - Trail/Rando du Curcuma

La manifestation sportive intitulée Trail/Rando du Curcuma se déroulera le dimanche 12 novembre sur la commune de St Joseph de 7h à 12h. La plus grande prudence est recommandée à l'approche des participants sur la RN1002.

Tenere Tour Réunion

La manifestation sportive intitulée « Tenere Tour Réunion » se déroulera le samedi 11 novembre. La plus grande prudence est recommandée notamment au niveau de la Pointe au Sel sur la RN1A à St Leu, mais également sur les RN5 et RN3.

Safran en fête

A St Joseph, Sur la RD32 Route Plaine des Grègues et sur la RD3 Route Hubert Delisle, lors du Safran en Fête 2023, circulation et stationnement perturbés jusqu'au dimanche 12 novembre.