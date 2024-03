Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo rb/ www.imazpress.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement de mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la circulation sera interdite entre l’ouvrage Etang St-Paul et Cambaie de 20h30 à 5h selon le programme suivant :

- Dans le sens Sud/Nord les nuits des lundi 25, mercredi 27 et jeudi 28 mars. (Par ailleurs, la nuit du 25, la voie de gauche sera également neutralisée dans le sens Nord/Ouest)

- Dans les deux sens la nuit du mardi 26 mars.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales et les routes départementales. Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable

Sur la RN1 sur les communes de St Paul et du Port, pour permettre la création d'une piste cyclable, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Cambaie et celui du Sacré Cœur de 20h30 à 5h dans le sens Sud/Nord la nuit du lundi 25 mars et dans le sens Nord/Sud les nuits du mardi 26 au jeudi 28 mars inclus. Déviation mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN1 - Etang Salé/Le Tampon - Travaux de fauchage en TPC

Sur les RN1 et RN3 de l'Etang Salé au Tampon, suite des travaux de fauchage en terreplein central les nuits du lundi 25 au jeudi 28 mars inclus. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 5h selon le programme suivant :

- sur la RN1 entre rivière St Etienne St Louis et Badamier à St Pierre les nuits des lundi 25 et mardi 26 mars ;

- sur la RN3 entre Badamier St Pierre et Azalées au Tampon les nuits des mardi 26 et mercredi 27 mars ;

- sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et le Golf la nuit du jeudi 28 mars.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à St Leu, suite des travaux d'assainissement du lundi 25 au vendredi 29 mars. Restrictions à prévoir comme suit ;

- Route fermée à l'angle de la rue des Capucins et de la RN1A, avec déviation par les voiries communales adjacentes.

- Alternat à l'entrée Nord du centre-ville de St Leu de 6h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de réparation sous chaussée

Sur la RN2 à St Benoit secteur Ravine Sèche, travaux de réparation sous chaussée jusqu'au vendredi 26 avril. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de minéralisation du TPC

Sur la RN2 à Ste Suzanne, suite des travaux de minéralisation du TPC dans le secteur de Bel Air les nuits du lundi 25 au jeudi 28 mars inclus. Route fermée entre l'échangeur de la Marine et l'échangeur Nord dans le sens Est/Nord de 20h à 5h Déviation par la RN2002. Dans le sens Nord/Est, voie de gauche neutralisée au droit du chantier.

RN2 - Ste Rose - Travaux en falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise jusqu'en fin d'année. Alternat par feux tricolore de chantier ou par piquet K10 selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bel Air à Ste Suzanne, suite des travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 25 au vendredi 29 mars inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d'eau

Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit, secteur de l'Echos, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'à fin mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - Le Tampon - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 au Tampon, entre le 14ème et le 22ème km, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée, la route sera fermée à la circulation jusqu’ au jeudi 11 avril inclus. Déviation mise en place par la voirie communale de 20h30 à 5h.

RD41 - St Denis - Travaux de création de giratoire

A Saint Denis, au niveau de l'échangeur RD41/RN6, les travaux de création d'un giratoire se poursuivent jusqu'au début du mois d'avril. Pour rappel jusqu'à la fin du chantier la RD41 route de la Montagne est fermée de façon permanente secteur la Redoute. La réouverture de l'échangeur RN6/RD41 est prévue le vendredi 5 avril à 5h00.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de curage

Sur la RN1 de la Possession à la Ravine à Malheur (côté ouest de la route du Littoral), travaux de curage les nuits du lundi 25 au vendredi 29 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 4h dans le sens Ouest/Nord.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 31 mars de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.