La Tropica'Dingue est lancée à Saint-André

[PHOTOS/VIDÉO] Fun, obstacles insolites et déguisements

Les premiers dingos se sont élancés sur la folle course d'obstacles ce samedi 25 novembre 2023 au Parc du Colosse de Saint-André. Tout au long du week-end ils sont près de 3.400 a participer à cette nouvelle édition de la Tropica'Dingue. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Passages sous terrain, dans des filets ou encore dans la boue, pendant deux jours le challenge sportif entre trail et raid multisport le plus dingue de La Réunion anime le parc du Colosse.

Les participants ont le choix, ils peuvent se laisser tenter par l'aventure solo ou en équipe, déguisés ou non, sur un parcours en pleine nature d'environ 8 à 10 kilomètres, parsemé d'épreuves originales. Mais pas de pression, la course n'est pas chronométrée et ne propose aucun classement. Seule règle à respecter, s'amuser.

Ce samedi, ils sont 1.700 à passer sur le parcours par vague de 100. Ils seront tout autant dimanche.

