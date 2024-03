Un goûter gourmand organisé au lycée hôtelier Christian Antou

Ce jeudi 21 mars 2024, au lycée hôtelier Christian Antou à Saint-Paul, les apprentis du CFA Académique des filières DEAP (Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture) du lycée Marie Curie de Sainte-Marie, et PGCC (Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur) du lycée Christian Antou de Saint-Paul se sont réunis afin de préparer un goûter gourmand. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

A l'origine de cette initiative un constat : il y a une réelle problématique de santé nutritionnelle à La Réunion (obésité, diabète, ...), et ce, dès le plus jeune âge. C'est pourquoi les futures auxiliaires de puériculture, qui seront amenées dans leur carrière à être au contact des plus jeunes, notamment à l'heure des repas, ont voulu travailler des futurs pâtissiers autour de cette problématique.

Après une première phase de sensibilisation sur les thématiques de santé nutritionnelle, d'obésité et de diabète, d'équilibre alimentaire et de mesure de glycémie, l'atelier pâtisserie s'est mis en place avec la fabrication du goûter.



Constitués en équipe, les apprentis ont réalisé des recettes en tenant compte des conseils nutritionnels donnés en début de séance. Les recettes ont été adaptées pour proposer des goûters gourmands, goûteux et sains.

Le CFA Académique de La Réunion est fier de proposer ce genre d'initiative, qui permet de faire travailler ces différentes filières de formation en synergie. Un plein succès pour ce 1er goûter qui appellera certainement à reconduire cette initiative.