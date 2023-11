Lion dans la ville, étang rose, mortiers au cinéma, cheval libre dans un avion

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 novembre au vendredi 17 novembre le voici : Ce samedi 11 novembre 2023, un lion s’est échappé d'un cirque en Italie près de Rome. Finalement... et après plusieurs heures de vadrouille en ville, l’animal a finalement été capturé. À Hawaï, un étang de la réserve nationale de Kealia Pond à Maui, au centre de l'archipel, a subitement changé de couleur, pour apparaître rose vif. Des spectateurs ont allumé des feux d'artifice lors de la projection du film d'action "Tiger 3" - nouveau blockbuster de Bollywood. Peu après son décollage, le Boeing 747 reliant les États-Unis à la Belgique a été contraint de faire demi-tour d’urgence en plein vol après qu’un cheval transporté en soute se soit échappé de son box.

- Italie : un lion s’échappe d’un cirque et se balade pendant plusieurs heures en ville près de Rome

Ce samedi 11 novembre 2023, un lion s’est échappé d'un cirque en Italie près de Rome. Les habitants étaient invités à se confiner. Finalement... et après plusieurs heures de vadrouille en ville, l’animal a finalement été capturé.

Le maire de cette ville de 40.000 habitants, Alessandro Grando, avait appelé ses administrés à rester chez eux tant que la police et le personnel du cirque tentaient d’attraper le félin.

Des vidéos publiées par des médias italiens, dont l’AFP n’a pas pu confirmer l’authenticité, montrent un lion adulte marcher dans des rues désertes en pleine nuit.

So a lion was casually wandering around Rome for hours and hours then?



I cannot imagine walking home from the pub, walking round the corner to see a lion strolling towards me. ????



Glad no one and no lions were hurt. pic.twitter.com/XUmhGAiRbY — Anna Mac ???????? ???????? (@AnnamacB) November 12, 2023

À 22 h 30, plus de cinq heures après son premier message appelant à la prudence, Alessandro Grando a assuré sur sa page Facebook que le lion avait été "mis sous sédatif et capturé". "Maintenant, il va être pris en charge par le personnel du cirque", a-t-il ajouté, remerciant les services d’urgence et les volontaires qui ont apporté leur aide durant "ces heures de grande inquiétude".

❗️The mayor's office of #Ladispoli reports that the lion has been captured. They were able to tranquilize him and capture him. Now he will be sent back to the circus.



#Italy #Rome #escape #circus #Lion pic.twitter.com/wpGKUHVPQu — Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023

"J’espère que cet épisode pourra éveiller les consciences, et que nous allons finalement mettre un terme à l’exploitation des animaux dans les cirques", a-t-il encore écrit. Anticipant d’éventuelles plaintes, Alessandro Grando a précisé qu’il n’avait pas autorisé la présence d’un cirque avec des lions dans la ville, mais qu’il n’avait pas le pouvoir de l’empêcher.



- Hawaï : un étang devient mystérieusement... rose fluo

De l'eau rose. Voilà le phénomène anormal qui s'est produit au mois d'octobre à Hawaï (États-Unis). Un étang de la réserve nationale de Kealia Pond à Maui, au centre de l'archipel, a subitement changé de couleur, pour apparaître rose vif. Un phénomène rare, qui n'est pas forcément signe d'une bonne nouvelle.

Selon les autorités locales, cela serait dû à l’augmentation de la teneur en sel de l’étang. Une hausse de la salinité, provoquée par la présence de petits microbes.

Des échantillons d’eau envoyés à l’université d’Hawaï soulignent en effet que des halobactéries sont à l’origine de la nouvelle teinte magenta de l’étang, selon l’US Fish and Wildlife Service (Service américain de la pêche et de la faune).

D’après des relevés effectués ces derniers jours, le taux de salinité du marais de Kealia est en effet devenu deux fois plus élevé que celui de la mer.

Ce marais pourrait donc être deux fois plus salé que l'eau de mer. En cause ? La sécheresse. Selon Bret Wolfe, directeur d'un refuge situé dans la réserve, interrogé par The Guardian, cet étang est habituellement alimenté par un ruisseau environnant, ce qui permet de monter le niveau de l'eau. Or, les conditions climatiques ne permettent plus au ruisseau de se jeter dans le marais.

"C'est peut-être ce qui le fait disparaître", a-t-il indiqué, précisant que même les bénévoles du refuge présents sur place depuis des décennies n'avaient jamais vu ce phénomène se produire.

- Inde : des spectateurs allument des feux d'artifice à l'intérieur d'un cinéma

Scène de chaos dans un cinéma indien de Malegaon, en Inde. Des spectateurs ont allumé des feux d'artifice lors de la projection du film d'action "Tiger 3" - nouveau blockbuster de Bollywood -, le 12 novembre 2023. Une scène chaotique qui a entrainé un mouvement de foule important.

C'est au moment de l’entrée en scène de l’acteur phare Salman Khan au Mohan Theatre, qu'un groupe de fans a eu l'idée d’allumer des feux d’artifice, créant ainsi la panique dans la salle et une scène de chaos impressionnante.

Sur ces images choquantes, ont peut voir les explosions qui ont interrompu la projection et provoqué une panique générale alors que les spectateurs se mettaient à l'abri.

Face à ces images, Salman Khan s’est exprimé sur son compte X (ex-Twitter). "J'entends parler de feux d'artifice dans les cinémas pendant la diffusion de Tiger 3. C'est dangereux. Profitons du film sans nous mettre, nous et les autres, en danger. Restez prudents".

I'm hearing about fireworks inside theaters during Tiger3. This is dangerous. Let's enjoy the film without putting ourselves and others at risk. Stay safe. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 13, 2023

Selon les informations du média indien Times of India , la police de la ville de Malegaon n’a recensé aucun blessé mais a engagé des poursuites contre les responsables de cet acte.

Un mois plus tôt, dans ce même cinéma, des feux d’artifice avaient aussi été tirés au moment de l’entrée en scène d’un autre acteur star Shah Rukh Khan, selon Times of India.

- En plein vol, un cheval s’échappe de son box, l’avion obligé de faire demi-tour d’urgence

Citant un enregistrement du contrôle aérien, la chaîne de télévision ABC News a rapporté que le cheval a réussi à se détacher dans la demi-heure qui a suivi le décollage, alors que l’avion se trouvait déjà à environ 9.500 m d’altitude, selon le site FlightRadar24.

Un enregistrement au cours duquel le pilote du Boeing 747 de la compagnie Air Atlanta Icelandic demande l’autorisation de revenir d’urgence à New York pour des raisons de sécurité.

"Nous sommes un avion-cargo avec un animal vivant, un cheval, à bord. Le cheval a réussi à s’échapper de son box. Il n’y a aucun problème pour voler, mais nous devons faire demi-tour à New York car nous ne pouvons pas rattacher le cheval", peut-on entendre dans un enregistrement posté sur YouTube.

Dans cet enregistrement, on entend également le pilote demander qu’un vétérinaire soit présent pour l’atterrissage.

Après avoir atterri d’urgence, l’avion a ensuite pu redécoller pour arriver à Liège, en Belgique, le matin suivant.

