Inde : des spectateurs allument des feux d'artifice à l'intérieur d'un cinéma

Scène de chaos dans un cinéma indien de Malegaon, en Inde. Des spectateurs ont allumé des feux d'artifice lors de la projection du film d'action "Tiger 3" - nouveau blockbuster de Bollywood -, le 12 novembre 2023. Une scène chaotique qui a entrainé un mouvement de foule important.

C'est au moment de l’entrée en scène de l’acteur phare Salman Khan au Mohan Theatre, qu'un groupe de fans a eu l'idée d’allumer des feux d’artifice, créant ainsi la panique dans la salle et une scène de chaos impressionnante.

Sur ces images choquantes, ont peut voir les explosions qui ont interrompu la projection et provoqué une panique générale alors que les spectateurs se mettaient à l'abri.

Face à ces images, Salman Khan s’est exprimé sur son compte X (ex-Twitter). "J'entends parler de feux d'artifice dans les cinémas pendant la diffusion de Tiger 3. C'est dangereux. Profitons du film sans nous mettre, nous et les autres, en danger. Restez prudents".

I'm hearing about fireworks inside theaters during Tiger3. This is dangerous. Let's enjoy the film without putting ourselves and others at risk. Stay safe.