Près de Rome : un lion s’échappe d’un cirque et se balade plusieurs heures en ville

Ce samedi 11 novembre 2023, un lion s’est échappé d'un cirque en Italie près de Rome. Les habitants étaient invités à se confiner. Finalement... et après plusieurs heures de vadrouille en ville, l’animal a finalement été capturé (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Le maire de cette ville de 40.000 habitants, Alessandro Grando, avait appelé ses administrés à rester chez eux tant que la police et le personnel du cirque tentaient d’attraper le félin.

Des vidéos publiées par des médias italiens, dont l’AFP n’a pas pu confirmer l’authenticité, montrent un lion adulte marcher dans des rues désertes en pleine nuit.

À 22 h 30, plus de cinq heures après son premier message appelant à la prudence, Alessandro Grando a assuré sur sa page Facebook que le lion avait été "mis sous sédatif et capturé". "Maintenant, il va être pris en charge par le personnel du cirque", a-t-il ajouté, remerciant les services d’urgence et les volontaires qui ont apporté leur aide durant "ces heures de grande inquiétude".

"J’espère que cet épisode pourra éveiller les consciences, et que nous allons finalement mettre un terme à l’exploitation des animaux dans les cirques", a-t-il encore écrit. Anticipant d’éventuelles plaintes, Alessandro Grando a précisé qu’il n’avait pas autorisé la présence d’un cirque avec des lions dans la ville, mais qu’il n’avait pas le pouvoir de l’empêcher.



