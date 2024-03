Ce samedi 23 mars 2024, le jour se lève avec un soleil prédominant. Matante Rosina regarde plus loin vers l'est, elle y voit pas mal de nuages et aussi quelques averses. au fur et à mesure que la journée avance, les nuages se forment et se développent dans l'intérieur de l'île et laissent échapper de bonnes pluies surtout dans les hauts du sud. (photo rb/www.imazpress.com)