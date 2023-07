Vacances et écrans, Mayotte, permis de conduire, prix du pain, jeux des îles

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 : • Lundi 17 juillet - Attention au baby-sitting numérique, il peut nuire à la santé des enfants • Mardi 18 juillet - Mayotte : privés d'eau potable, les habitants comptent chaque goutte et craignent le pire • Mercredi 19 juillet - Suspension "automatique" du permis, homicides routiers… et poudre de perlimpinpin • Jeudi 20 juillet - La grande peur d'une nouvelle envolée des prix des céréales et du pain • Vendredi 21 juillet - Jeux des îles : le compte à rebours lancé mais les inquiétudes toujours pas levées (Photo Boulangers photo RB / ImazPress)

• Lundi 17 juillet - Attention au baby-sitting numérique, il peut nuire à la santé des enfants

Voilà une semaine que nos marmailles sont en vacances. Une semaine où, pour les parents, difficile de négocier avec des adolescents et des jeunes qui préfèrent rester enfermés que d'aller dehors. Enfermés pourquoi ? Face à l'essor des nouvelles technologies, des réseaux sociaux… nombreux sont ceux qui préfèrent passer des heures à "scroller" (faire défiler) les pages sur les réseaux, tandis que d'autres seront plus enclins à tapoter du clavier pour surfer ou jouer. Mais voilà, c'est les vacances, et le temps passer risque d'exploser… et cela, forcément, ce n'est pas bon pour leur santé.

• Mardi 18 juillet - Mayotte : privés d'eau potable, les habitants comptent chaque goutte et craignent le pire

Sécheresse, manque de pluie cette année, vétusté du réseau d'eau courante… Face à l'état des eaux à Mayotte, les habitants doivent faire face depuis ce lundi 17 juillet à de nouvelles restrictions. Plus de 135.000 habitants des quatre villes les plus peuplées de Mayotte (Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi) sont concernés par ces coupures allant de 16 heures jusqu'au lendemain 8 heures. Les autres communes devront quant elles faire face à trois "tours d'eau" de 24 heures par semaine. Dans un département en proie à la sécheresse, aux crises migratoires, au réseau vétuste et à la pauvreté, comment s'adapter. Comment faire au mieux alors que le ministre de l'Intérieur avait dit se préoccuper du sujet ?

• Mercredi 19 juillet - Suspension "automatique" du permis, homicides routiers… et poudre de perlimpinpin

Ce lundi 17 juillet 2023 - au cours d'une conférence de presse -, la Première ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont annoncé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité routière et la prise en charge des victimes. Parmi les mesures phares : la suspension "automatique" du permis en cas de conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Pourtant, cette mesure existe déjà. Alors vraies annonces ou poudre de perlimpinpin (encore une fois) ? Les usagers penchent (sans surprise) pour la seconde réponse.

• Jeudi 20 juillet 2023 - La grande peur d'une nouvelle envolée des prix des céréales et du pain

La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'en finit plus de faire rage. Ce lundi 17 juillet 2023, la Russie a annoncé suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire. "L’accord de la mer Noire s’est de facto terminé aujourd’hui", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Moscou estimant que ses propres exportations sont entravées et que les conditions de sa participation ne sont pas remplies. Mais la suspension de cet accord céréalier fait craindre une envolée des prix à La Réunion, déjà fortement impactée par l'inflation.

• Vendredi 21 juillet - Jeux des îles : le compte à rebours lancé mais les inquiétudes toujours pas levées

Ce mercredi 19 juillet 2023, le Comité régional olympique de La Réunion (Cros) a annoncé la participation officielle de l'île aux Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) de 2023 qui auront lieu du 25 août au 3 septembre. 711 athlètes, 19 disciplines prêts pour ramener des médailles à la maison. Mais si eux sont prêts, on ne peut pas en dire autant de Madagascar, qui, à un mois de l'échéance, n'a pas encore tout finalisé