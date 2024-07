Younous Omarjee élu vice-président du Parlement européen

Le Réunionnais et député européen Younous Omarjee - candidat du groupe La Gauche - a été élu ce mardi 16 juillet 2024 vice-président du Parlement européen à Strasbourg. Député européen depuis 2012, Younous Omarjee a vu son mandat reconduit lors des élections du 9 juin 2024. Il devient le premier élu ultramarin à accéder à la vice-présidence (Photo : www.imazpress.com)

Younous Omarjee, candidat du groupe La Gauche (46 sièges dont ceux des Insoumis), a été élu au second tour avec 311 voix (sur 609 exprimées).

Sur ses réseaux sociaux, il a déclaré : "c'est un immense honneur et fierté d’être élu vice-président du Parlement européen".

"Je remercie les députés européens de la quasi totalité des groupes politiques qui massivement m’ont accordé leur confiance. C’est la reconnaissance du travail accompli au sein de notre institution depuis ma première élection pour l’intérêt général des citoyens européens."

"Je serai digne de la confiance exprimée et à la hauteur des responsabilités nouvelles qui m’incombent à présent", ajoute-t-il.

???? Immense honneur et fierté d’être élu Vice-Président du Parlement Européen.

Je remercie les Deputés européens de la quasi totalité des groupes politiques qui massivement m’ont accordé leur confiance.

C’est la reconnaissance du travail accompli au sein de notre institution… pic.twitter.com/EafVEeAq4w — younous omarjee (@younousomarjee) July 16, 2024

Un événement fort pour cet élu et une première pour un eurodéputé issu des régions ultrapériphériques de l’Union européenne : la Réunion et les autres territoires d’Outre-Mer de la France, l’Espagne (Canaries) et le Portugal (Açores, Madère).

- Le PLR le félicite -

Dans un communiqué envoyé ce mercredi 17 juillet, le parti Pour La Réunion a tenu à féliciter Younous Omarjee.

"C’est une immense fierté pour La Réunion et pour l’ensemble des régions ultrapériphériques de voir, pour la première fois, un ultramarin, et a fortiori un Réunionnais, accéder à une telle responsabilité au sein de cette prestigieuse institution."

"Cette élection est une reconnaissance méritée du travail assidu et de l’engagement de Younous Omarjee au service de l’intérêt général des citoyens européens depuis sa première élection. Sa détermination et son dévouement, en particulier pour les régions ultrapériphériques, ont été respectés et salués par ses collègues de la quasi-totalité des groupes politiques, lui accordant massivement leur confiance", ajoute le PLR.

"Son succès est un témoignage du soutien indéfectible de nos membres et de l’ensemble des Réunionnais qui ont cru en sa vision et en son potentiel pour représenter dignement notre île et nos intérêts au sein du Parlement européen."

Européennes : 2.000 personnes réunies pour le meeting de Younous Omarjee et Jean-Luc Mélenchon

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com