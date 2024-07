Entre-Deux : trois jours de plaisir à la Fête du Choca

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2024, la commune de l'Entre-Deux organise la 19e édition de la Fête du Choca. Retrouvez au centre-ville, un village artisanal, des démonstrations culinaires, des défilés, des concours et un parc d'attractions. Douze artistes de l'Entre-Deux interpréteront leurs plus belles chansons sur scènes, en plus des trois soirées thématiques. Nous publions le post de la Casud ci-dessous (Photo : Entre-Deux)

Inauguration de la Fête du Choca ce vendredi 19 juillet dès 17h.

Les soirées à thèmes dès 21h15 :

19 juillet : Soirée Tropicale Mix 974 avec Maïko, Algéric et PLL

20 juillet : Soirée Nostalgie 974 avec le groupe Baster en live

21 juillet : Soirée Séga Faya 974 avec la chanteuse Sega'el

De 16h à 17h : radio crochet

À 18h15, de l'humour : prépare zot bouch ek “Le Gang du Rire" : Titi le Comik, Brice Lee, Lysiane, Maroni, et Grand farid