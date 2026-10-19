Economie : le Club Export inaugure un nouveau relais en Chine, en lien avec la CCI France

A l'occasion de la 140e foire de Canton, qui s'est tenu le 14 octobre 2026, la CCI France Chine et le Club Export de La Réunion ont signé un accord de coopération. Un apport qui va permettre, selon un communiqué de presse, aux entreprises réunionnaises de bénéficier "d'un appui durable sur le marché chinois". (Photo Club Export)

Foire de Canton : les entreprises réunionnaises disposent désormais d’un relais permanent en Chine Guangzhou, 14 octobre 2026.

À la veille de l’ouverture de la 140e Foire de Canton, qui célèbre cette année le 70e anniversaire de sa création et réunit plus de 30 000 exposants sur 1,55 million de m², le Club Export Réunion et la CCI France Chine ont signé un accord de coopération. Cet accord offre aux entreprises réunionnaises un appui durable sur le marché chinois.



La Chine occupe une place majeure dans l’économie réunionnaise. Les importations en provenance de ce pays ont atteint 408 millions d’euros entre le troisième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026 (Douanes/Insee). Équipements, matériaux, solutions techniques : de nombreuses entreprises du territoire s’y approvisionnent déjà. Disposer de contacts fiables sur place constitue pour elles un atout décisif.



L’accord a été signé lors de la soirée "Cap sur Canton", organisée dans les locaux de la CCI France Chine à Guangzhou.

Laurent Legodec, Consul général de France à Canton, a ouvert la rencontre.

Fabien Pacory, vice-président exécutif de la CCI France Chine, a ensuite présenté les atouts de la Greater Bay Area, l’un des premiers pôles industriels et technologiques mondiaux, ainsi que les clés pour aborder efficacement la Foire de Canton.



Un tour de salle a permis aux chefs d’entreprise réunionnais de présenter leurs projets. Les membres de la CCI France Chine leur ont fait bénéficier de leur expérience du salon. La soirée s’est prolongée par une réception propice aux échanges d’affaires.

- Une édition placée sous le signe de l’innovation -

La délégation venue de La Réunion, 12 entreprises du BTP, de la distribution, du commerce et des collectivités, a également rencontré des entrepreneurs réunionnais déjà implantés en Chine (dont Coulama Solutions représenté par Mathieu Coulama et Mayana Conseil représenté par Nadia Toumji)

Ces chefs d’entreprise ont partagé leur expérience du marché, illustrant la capacité des entreprises du territoire à s’y établir durablement.



Les entreprises réunionnaises y découvriront une édition placée sous le signe de l’innovation, avec un niveau record de produits nouveaux et de technologies vertes, ainsi que des espaces consacrés à la robotique et aux énergies nouvelles.



Premier vice-président du Club Export Réunion, Christophe Gasparotto dirige Espace Revêtement, entreprise familiale réunionnaise spécialisée notamment dans les revêtements de sol.

L’entreprise a assuré sa croissance en faisant évoluer son modèle économique et s’appuie aujourd’hui sur des capacités de fabrication et d’usinage disponibles en Chine. Son parcours illustre concrètement les perspectives que ce marché ouvre aux entreprises du territoire.

- Identifier des fournisseurs et des partenaires -

"Notre entreprise a démontré qu’une PME familiale réunionnaise peut s’appuyer sur l’industrie chinoise pour se développer. Cet accord avec la CCI France Chine permettra à d’autres entreprises du territoire de franchir ce cap, avec un accompagnement sur place, du premier contact à la conclusion d’affaires", déclare Christophe Gasparotto.

"La Réunion puise dans l'audace technologique de Guangzhou et de sa région pour accélérer sa transformation, tandis que le GBA y voit un hub stratégique vers l'Afrique et l'océan Indien. Pour ancrer l’île de la Réunion dans ces nouveaux corridors économiques et afin de capter des flux de croissance, le Club Export de La Réunion peut désormais mobiliser et s’appuyer sur l'expertise du réseau de la Chambre de Commerce Française en Chine, créant ainsi une rampe de lancement privilégiée pour le développement de partenariats franco-chinois", déclare M. Fabien Pacory Vice-Président Exécutif de la CCI France-Chine,



Grâce à cet accord, les entreprises réunionnaises bénéficieront de l’expertise et du réseau de la CCI France Chine pour identifier des fournisseurs et des partenaires, préparer leurs déplacements et assurer le suivi des contacts établis.



Cette signature couronne une démarche engagée le 30 avril 2026 avec le China Strategic Workshop. Organisé à la Technopole de La Réunion avec l’appui de Chen Xiaolei, consul général de la République populaire de Chine à Saint-Denis, cet atelier a réuni près de 40 entreprises.