Civis : une épicerie sociale solidaire et itinérante pour les plus précaires

Une épicerie sociale solidaire et itinérante permet aux habitants de la Civis d’accéder à des produits de première nécessité à moindre coût, tout en bénéficiant d’un accompagnement social pour vous aider à retrouver une stabilité financière. Pour accéder à l’ÉSSI, vous devez remplir les conditions suivantes : être habitant de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-île Officiel, L'Étang-Salé ou Cilaos, avoir un reste à vivre compris entre 3 et 9 euros par jour et par personne, et avoir un projet personnel défini, réalisable dans le cadre de l’accompagnement de l’épicerie sociale (Photo Civis)

Rapprochez vous de votre référent social, qui pourra effectuer une demande d’admission auprès de l’ÉSSI.



