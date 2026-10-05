Saint-Benoit : les écoles maternelle et élémentaire Les Girofles fermées à cause de la mobilisation des lycéens

La ville de Saint-Benoît a pris la décision de fermer les écoles maternelle et élémentaire Les Girofles ce mardi 6 octobre 2026. Une mesure préventive, détaillée dans un communiqué de presse, afin d'éviter des aléas liés à la mobilisation lycéenne en cours à La Réunion. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

En raison des troubles survenus ce lundi aux abords des établissements scolaires, la Ville de Saint-Benoît informe les familles que les écoles maternelle et élémentaire Les Girofles resteront fermées demain, mardi 6 octobre 2026.

Cette décision, qui vise à garantir la sécurité des élèves et des personnels, a été prise en lien avec le Rectorat, la Sous-préfecture et la Gendarmerie, aux côtés desquels la Ville suit attentivement la situation depuis ce matin.

La continuité pédagogique sera assurée. Les parents sont invités à se rapprocher de la direction de l’école afin de connaître les modalités mises en place.

La municipalité remercie les familles pour leur compréhension et invite chacun à rester attentif aux informations communiquées par la Ville et le Rectorat.