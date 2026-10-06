Saint-Louis : la ville compte porter plainte contre les auteurs des dégradations en marge de la mobilisation lycéenne

Ce mardi 6 octobre 2026, la maire de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma, a annoncé à Imaz Press, vouloir porter plainte contre les auteurs des dégradations survenues sur la commune ce lundi, en marge de la mobilisation lycéenne. Des feux de poubelles ont été allumés et un véhicule de la police municipal a été caillassé. Pour l'élue, ces auteurs reconnus doit répondre de leurs actes devant la justice (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce lundi, lors de la nouvelle journée de mobilisation lycéenne, plusieurs jeunes ont incendié les poubelles du nouveau site de la place des fêtes.

Un véhicule de police municipale a été caillassé, tout comme un véhicule de la gendarmerie devant le lycée professionnel de Roches Maigres. Regardez.

- La ville de Saint-Louis annonce porter plainte après les dégradations -

Suite à cela, la maire de Saint-Louis a annoncé vouloir porter plainte. "Les auteurs reconnus de ces actes doivent répondre de leurs actes", dit-elle.

Elle le dit, "il faut bien distinguer les lycéens qui veulent faire entendre leurs voix et leurs revendications, de ceux qui utilisent chaque prétexte de rassemblement pour tenter de casser et dégrader des biens publics". Et "quand il y a cela, nous devons répondre avec de la fermeté".

Ce mardi, au troisième jour de mobilisation à La Réunion, la situation serait plus calme selon l'édile, même si des agitations ont eu lieu du côté du lycée Victor Schoelcher. Par la suite c'est vers l'établissement de Roches Maigres que des jeunes ont allumé des feux. Ils ont été par la suite dispersés par les gendarmes.

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